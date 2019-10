Stredoškoláci sa môžu opäť zapojiť do medzinárodnej výtvarnej súťaže

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 30. októbra (TASR) - Stredoškoláci majú opäť príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej umeleckej súťaže Máš umelecké črevo?, v ktorej objavia svet súčasného umenia a galérií, svoje kreatívne schopnosti a chuť experimentovať. Termín podania prihlášok sa končí 15. novembra. TASR o tom informovala Klára Hudáková zo Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá súťaž organizuje v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici a Východoslovenskou galériou v Košiciach.Súťaž je určená žiakom stredných škôl a gymnázií vo veku od 14 do 19 rokov, ktorí za sebou nemusia mať predchádzajúcu prax v oblasti umeleckej tvorby. V študentoch má prebudiť kreatívne schopnosti a odvahu experimentovať s tvorivými prístupmi v rámci každodenných tém.dodáva jedna z organizátoriek súťaže za SNG Barbora Tribulová.Finalisti získajú dekrét v podobe diplomu od SNG, ktorý môžu neskôr priložiť k prihláške na vysokú školu. Tím, ktorý sa umiestni na prvom mieste, pocestuje na stretnutie všetkých finalistov zo zapojených krajín.Počas ročníka 2019/2020 súťaž sprevádza téma Butterfly Effect – efekt motýlích krídel.vysvetľuje ďalšia z organizátoriek Barbora Danišová.Do súťaže sa prihlasuje autorský tím (min. dve osoby, max. šesť). Výsledné projekty musia vychádzať zo zadanej témy, no ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostáva celkom na súťažiacich. Môžu využívať tradičné postupy ako maľba, socha, grafika, ale aj nové médiá (video, fotografie, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí). Pri celkovom hodnotení bude pre porotu určujúca kvalita a koncepcia samotného diela, splnenie zadania, ako aj posun, ktorým súťažný tím prejde od zapojenia sa do súťaže.Prihláška je k dispozícii na webstránke projektu umeleckecrevo.sng.sk.Súťaž vznikla v roku 2009 v ČR a od roku 2012 je súčasťou sprievodných podujatí k Cene Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2016 sa jej spoluorganizátormi stali SNG a významné inštitúcie ďalších susedných krajín. Tohto roku na nej participujú Ludwig Múzeum v Budapešti a Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanoch.