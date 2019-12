Aký je dnešný svet a čo robíme pre mierový život ?

Foto: NEF Hospodársky klub Foto: NEF Hospodársky klub

Bratislava 16. decembra (OTS) -*Štrnásta „Mierová cena zo Slovenska 2015“ pre WFP a jeho prezidenta K. M. Quinna * Závideniahodná pluralita názorov a ich podnetnosť * Mier musí byť v praktickom živote ozajstnou prioritou.S vedomím, že pozvanie na toto zhromaždenie prijala aj výnimočná osobnosť veľvyslanec a prezident World Food Prize Foundation Kenneth M. Quinn, tak osobné pozvanie dostali pred troma týždňami až piatimi týždňami aj predstavitelia diplomatických misií veľmocí s prosbou, aby priblížili verejnosti a Medzinárodnému mierovému výboru osobne mierové počiny a vôbec aktivity svojich vlád. Veľvyslankyňa USA B. Brink vôbec nereagovala, a tak ostávajú v pamäti spomienky na viac ako dobré vzťahy s minuvšími sa piatimi veľvyslancami, osobitne s prvým veľvyslancom T. Russelom a R. Johnsonom. Veľvyslanci Číny a Ruska odriekli účasť takpovediac na poslednú chvíľu, čo je v doterajšej histórii združenia výnimočné. V sále však diplomati nechýbali, tak ako členovia a hostia z Afganistanu, z Českej republiky, z Chorvátska, z NSR, z Ruska a zo Spojených štátov.Veľvyslanec K. M. Quinn prišiel so svojou manželkou Le Son Quinn a spolupracovníčkami na pozvanie združenia a jeho MMV. Z reprezentantov štátu si vyhradili čas na vyše dvojhodinové priateľské stretnutie s ním predseda NR SR A. Danko a podpredsedníčka vlády SR a ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečná. V predvečer slávnostného zhromaždenia diskutovali o rozvíjaní dobrých vzťahov s USA, potreby stáleho dialógu medzi veľmocami, no i ďaľších štátov o zabezpečovaní bezpečnosti a mierového života, ako aj o vytváraní podmienok pre kvalitu a dostatok potravín, čo treba vnímať ako „zbraň mieru“. Podnetné pre hostiteľa boli informácie o Slovákoch v štáte Iowa, a dokonca o tamojšom česko-slovenskom múzeu, no i o návštevách najvyšších čínskych a ruských predstaviteľov a o príkladnom poľnohospodárstve.Slávnostné zhromaždenie, to bolo, veď sa začalo slávnostnou Devínskou fanfárou E. Suchoňa, avšak viacerí z účastníkov sa vyjadrili v tom zmysle, že ide opäť o závideniahodnú pluralitu názorov jediným cieľom : humanizovať spoločnosť. Potvrdilo to aj vystúpenie prvého ministra zahraničných vzťahov SR P. Demeša na tému „O spájaní ľudí, ktorí konajú pre novú kvalitu života a mier na Zemi. Reagoval aj na úvodné slovo predsedajúceho P. Kasalovského, ktoré bude zverejnené v titulnom baneri a vo zvukovej nahrávke na www.hospodarskyklub.sk . Ocenil pozície združenia v zahraničí, ako aj jeho prácu pre dobré meno Slovenska v zahraničí. Po ňom vystúpili prví dvaja laureáti „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ A. Barcík a M. Babčanová. Ich myšlienky budú v angličtine na zvukovej nahrávke a na inom mieste www.hospodarskyklub.sk Vzácny hosť K. M. Quinn hovoril o organizácii, ktorú riadi dvadsať rokov. O jej výsledkoch, a predovšetkým o tom, čo musíme ako ľudia robiť pre mier a pre dôstojnejší život čo najväčšieho počtu obyvateľov Zeme, no i ochranu a tvorbu životného prostredia, ale aj pre novú kvalitu človeka ako takého. Jeho príspevok bude v angličtine na zvukovej nahrávke, ale v najbližšom čase pošle autorizovaný text, aby sme ho mohli korektne preložiť. Ocenil možnosť diskusie s predstaviteľmi združenia a jeho MMV, a vyjadril presvedčenie, že dôjde k rozvíjaniu slovenskej tradície v jeho domovskom štáte Iowa.Po slávnostných fanfárach vyhlásenie výsledkov hlasovania MMV vo výročný deň hirošimskej tragédie uviedol P. Kasalovský. Jeho prejav zverejňujeme na inom mieste a v angličtine je na zvukovej nahrávke v titulnom baneri na www.hospodarskyklub.sk . Slávnostný akt vykonali členovia Medzinárodného mierového výboru genmjr. S. Naďovič, prof. J. Masarik a M. Babčanová. Na diplome je napísané :Zakladajúci člen a predstaviteľ združenia od 1993. roka P. Kasalovský vyhlásil za 201. laureáta Zlatého biatca zo Slovenskej republiky RNDr. Pavla Demeša, CSc., prvého ministra medzinárodných vzťahov SR, a v súčasnosti politického analytika a občianskeho aktivistuSpolugratulantkou k tejto pocte bola M. Babčanová.So zreteľom na únavu spolupracovníčok prezidenta WFP a iné okolnosti bol skrátený program zhromaždenia. Spoločenské či skôr diskusné stretnutie pokračovalo až do západu slnka. Predseda SOPK, čestný predseda Svetovej komorovej federácie a člen MMV Peter Mihók krátko na to pozval na večeru veľvyslanca a prezidenta WFP K. M. Quinna, jeho manželku, spolupracovníčky, predstaviteľa združenia a MMV P. Kasalovského, ako aj členov MMV P. Čatloša, F. Pancuráka a veľvyslanca J. Bratku. 