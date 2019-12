Spišská Belá zvýši poplatok za komunálny odpad o 30 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Belá 16. decembra (TASR) – Samospráva v podtatranskom mestečku Spišská Belá, okres Kežmarok, od nového roka zvýši miestny poplatok za komunálny odpad o 30 percent. „Zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku má ľudí motivovať k tomu, aby 'smeti' zodpovednejšie triedili a vytvárali menšie množstvá skládkovateľného odpadu. Motivácia štátu spočíva vo zvýšení poplatku za skládkovanie, ku ktorému pristúpil z dôvodu, že až takmer 66 percent komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje. Recyklačné ciele Európskej únie nám pritom prikazujú do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent,“ ozrejmila Paula Grivalská z tamojšieho Mestského úradu.Všetky mestá a obce na Slovensku sa podľa nej musia prispôsobiť legislatívnym zmenám a akceptovať nové podmienky. Sadzba poplatku za uloženie odpadu na Riadenú skládku odpadov v Spišskej Belej, ktorej prevádzkovateľom je Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., bola v tomto roku stanovená na osem eur za tonu. Zohľadnila sa pritom úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018, ktorá dosiahla 35,56 percenta.upozornila Grivalská.Mesto Spišská Belá malo napríklad v roku 2016 náklady v súvislosti so zberom komunálneho odpadu 28,26 eura na obyvateľa a napriek tomu občania platili miestny poplatok iba vo výške 18,23 eura. O rok neskôr mestskí poslanci odhlasovali zvýšenie uvedeného poplatku o tri percentá. Napriek tomu však samospráva v tejto oblasti podľa Grivalskej výrazne doplácala, keďže v rokoch 2017 – 2019 bol poplatok za komunálny odpad vo výške 18,72 eura. V zmysle zákona však poplatníci majú znášať všetky určené náklady na nakladanie s komunálnym odpadom a samospráva na túto činnosť nesmie doplácať. V opačnom prípade porušuje zákon o rozpočtových pravidlách. Je to jeden z dôvodov, pre ktoré sa výška miestneho poplatku za komunálny odpad v Spišskej Belej od nového roka zvýši pri plnej sadzbe o 5,69 eura ročne.upozornila Grivalská. Mesto okrem toho prostredníctvom pracovníkov verejno-prospešných služieb zabezpečuje aj čistotu okolia kontajnerov. V priebehu roka 2019 takto odstránili viac ako 60 ton odpadu, ktorý považuje samospráva za likvidáciu tzv. čiernych skládok.dodala na záver Grivalská.