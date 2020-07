Aký je rozdiel medzi úpalom a úžehom? Rozhodujú dva odlišné príznaky

Úpal sa môže skončiť aj bezvedomím

Dôsledkom tzv. prehriatia organizmu a zlyhania termoregulačných mechanizmov býva úpal. Prejavuje sa malátnosťou, závratmi, nevoľnosťou, zrýchleným dýchaním, vysokou telesnou teplotou, ktorá môže stúpnuť až na 40 stupňov Celzia, zrýchleným pulzom a kŕčmi, ozrejmuje RÚVZ Prievidza.

„V prípade poruchy funkcie centrálneho nervového systému sa môžu dostaviť zmätenosť, dezorientácia, ospalosť, poruchy správania (napr. agresivita), zhoršenie reči, halucinácie alebo dokonca bezvedomie. Koža býva horúca a suchá a spravidla červená,“ upozorňuje hygiena.

Pripomína zápal mozgových blán

Úžeh sa príznakmi podobá na úpal, má však aj prejavy pripomínajúce zápal mozgových blán – stuhnutú šiju a zvracanie.

„Na rozdiel od úpalu sa problémy môžu dostaviť s časovým oneskorením, napríklad v noci po dni strávenom na slnku,“ vysvetľuje RÚVZ Prievidza.

Ako poskytnúť prvú pomoc

Prvá pomoc pri úpale a úžehu zahŕňa prísun tekutín, ochladzovanie (obkladmi alebo kúpeľom) a pokoj.

Ak postihnutý upadol do bezvedomia, mali by ste ho uložiť do stabilizovanej polohy na boku, sledovať jeho dýchanie, privolať odbornú zdravotnú pomoc a riadiť sa jej pokynmi.

Pri zástave dýchania je potrebné okamžite vykonať resuscitáciu.

Prevenciou prehriatia organizmu je pravidelný pitný režim, obmedzenie pobytu na priamom slnku, vyhýbanie sa fyzickej námahe v čase horúčav či pokrývka hlavy.