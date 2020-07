Spravte si Vianoce v júli: V PLANEO Elektro teraz vyhrávajú všetci!

V hre ide o veľa

Jednoduchá cesta k zaručenej výhre



Nájdite si najbližšiu predajňu PLANEO Elektro. Určite nebude ďaleko, je ich 51, alebo kliknite na planeo.sk. Stihnúť to však musíte do 26.7.2020.

Nakúpte si potrebné veci za minimálne 100 eur.

Zotrite žreb, ktorý dostanete a hneď viete, čo ste vyhrali!

Pri nákupe cez e-shop bude 27.7.2020 každá jedna objednávka zaradená do elektronického žrebovania a výhra vám príde priamo domov.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.7.2020 (Webnoviny.sk) -Túžite po novom televízore, ale musíte kúpiť pračku, lebo tá stará už doslúžila? Zariaďujete si bývanie a rozpočet vás už nepustí? Vy chcete nových pomocníkov do kuchyne, vaša polovička zas mobil a deti slúchadlá a reproduktor? Potrebujete nakúpiť praktické veci, ale chceli by ste radšej niečo štýlové? S trochou šťastia sa vám to môže podariť a všetci budú spokojní!Stačí ísť nakúpiť do niektorej z 51 predajní PLANEO Elektro po celom Slovensku, pri pokladni zotrieť žreb, ktorý dostanete za nákup nad 100 € a okamžite zistíte, čo ste vyhrali. Šťastie sa však bude na vás usmievať aj pri nákupe cez e-shop planeo.sk . "Táto akcia dopĺňa naše ďalšie prebiehajúce akcie ako napríklad extra výhodné nákupy v stredu a v nedeľu alebo každodenné 24-hodinové mimoriadne ponuky na vybraný produkt," hovorí marketingový riaditeľ spoločnosti Vitalij Fomenko.Pod stieracou plochou žrebov sa ukrýva štedrá nádielka ako na Vianoce. Vyhrať sa dá Huawei P40 Lite, záhradkári si môžu robiť zálusk na benzínovú kosačku Fieldmann, pre dámy je prichystaný IPL depilátor Philips. A ceny do domácnosti pokrývajú celé spektrum spotrebičov, bez ktorých nemôže fungovať žiadna rodina. Potešiť vás môže televízor Samsung, robotický vysávač iRobot Roomba, kombinovaný sporák Amica, spredu plnená práčka Samsung, espresso Dolce Gusto Krups či kuchynský robot Sencor STM. Zotrieť si však môžete aj okamžitú zľavu na ďalší nákup a ďalšie praktické veci do domácnosti.Ako sa môžete k takýmto skvelým výhram dopracovať? Postup je veľmi jednoduchý.Všetky potrebné informácie spolu s prehľadom výhier a Štatútom súťaže nájdete na stránke planeo.sk Informačný servis