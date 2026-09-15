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15. septembra 2026
Aký je Zapletalovej potenciál? Jej tréner v budúcnosti vidí aj pokus o pokorenie svetového rekordu – VIDEO
S výsledkami v aktuálnom roku je Bram Peters nadmieru spokojný a je na Zapletalovú právom hrdý. Slovenská atlétka Emma Zapletalová má za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére. V piatich podujatiach ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - S výsledkami v aktuálnom roku je Bram Peters nadmieru spokojný a je na Zapletalovú právom hrdý.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová má za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére. V piatich podujatiach Diamantovej ligy ukázala súperkám chrbát a triumfovala aj na majstrovstvách Európy v jej obľúbenej disciplíne 400 m cez prekážky.
Okrem toho zaznamenala jedno 6. miesto v DL vo švajčiarskom Zürichu, na finále tohto prestížneho atletického podujatia skončila druhá a rovnako aj na premiérovom Ultimátnom šampionáte v Budapešti.
Radosť po návrate na Slovensko neskrývala len 26-ročná rodáčka z Nitry, ale aj jej holandský tréner Bram Peters, ktorý sa obsiahlejšie vyjadril pre Slovenský atletický zväz (SAZ).
"Myslím si, že to bolo skvelé. Skončila druhá. Samozrejme, že chce vždy vyhrať, ale tentokrát to bol naozaj dobrý beh. Mala dobré rozloženie krokov. Pred deviatou prekážkou síce urobila jeden krok navyše, ale čas bol oveľa lepší ako v Bruseli. Čas 52,60 s a druhé miesto je veľmi dobrý výkon a som s tým nesmierne spokojný," prezradil odborník.
Zasmial sa, že bude musieť svoju zverenkyňu donútiť mesiac oddychovať a v polovici októbra sa začnú pripravovať na nový ročník, ktorý by mohol byť ešte úspešnejší.
"Je skvelé, že rada tvrdo pracuje. Snívať je vždy dobré, ale teraz musíme ísť krok po kroku. Ešte nepoznáme jej skutočný potenciál. Najprv sa musíme sústrediť na to, aby behala časy okolo 51 sekúnd viackrát, potom ešte menej. A to stále nie je svetový rekord, chýbajú ešte dve sekundy," uvedomuje si Peters.
S výsledkami v aktuálnom roku je nadmieru spokojný a je na Zapletalovú právom hrdý. "Myslím, že by sme to pred sezónou brali to, čo všetko dosiahla. Dúfajme, že budúci rok to môže byť ešte lepšie," uzavrel holandský kouč.
V podobnom duchu sa na tlačovej konferencii vyjadril aj slovenská atlétka. Dôležité bude zmeniť rytmus behu v počte krokov bez každou z prekážok.
Ak zníži počet krokov pred prekážkou na 14, mohla by bežať ešte rýchlejšie a osobné rekordy by sa posúvali stále nižšie, čo je cieľom. Na to všetko bude slúžiť príprava.
Zdroj: SITA.sk - Aký je Zapletalovej potenciál? Jej tréner v budúcnosti vidí aj pokus o pokorenie svetového rekordu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová má za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére. V piatich podujatiach Diamantovej ligy ukázala súperkám chrbát a triumfovala aj na majstrovstvách Európy v jej obľúbenej disciplíne 400 m cez prekážky.
Okrem toho zaznamenala jedno 6. miesto v DL vo švajčiarskom Zürichu, na finále tohto prestížneho atletického podujatia skončila druhá a rovnako aj na premiérovom Ultimátnom šampionáte v Budapešti.
Radosť po návrate na Slovensko neskrývala len 26-ročná rodáčka z Nitry, ale aj jej holandský tréner Bram Peters, ktorý sa obsiahlejšie vyjadril pre Slovenský atletický zväz (SAZ).
Najprv musí oddychovať
"Myslím si, že to bolo skvelé. Skončila druhá. Samozrejme, že chce vždy vyhrať, ale tentokrát to bol naozaj dobrý beh. Mala dobré rozloženie krokov. Pred deviatou prekážkou síce urobila jeden krok navyše, ale čas bol oveľa lepší ako v Bruseli. Čas 52,60 s a druhé miesto je veľmi dobrý výkon a som s tým nesmierne spokojný," prezradil odborník.
Zasmial sa, že bude musieť svoju zverenkyňu donútiť mesiac oddychovať a v polovici októbra sa začnú pripravovať na nový ročník, ktorý by mohol byť ešte úspešnejší.
"Je skvelé, že rada tvrdo pracuje. Snívať je vždy dobré, ale teraz musíme ísť krok po kroku. Ešte nepoznáme jej skutočný potenciál. Najprv sa musíme sústrediť na to, aby behala časy okolo 51 sekúnd viackrát, potom ešte menej. A to stále nie je svetový rekord, chýbajú ešte dve sekundy," uvedomuje si Peters.
Znížiť počet krokov
S výsledkami v aktuálnom roku je nadmieru spokojný a je na Zapletalovú právom hrdý. "Myslím, že by sme to pred sezónou brali to, čo všetko dosiahla. Dúfajme, že budúci rok to môže byť ešte lepšie," uzavrel holandský kouč.
V podobnom duchu sa na tlačovej konferencii vyjadril aj slovenská atlétka. Dôležité bude zmeniť rytmus behu v počte krokov bez každou z prekážok.
Ak zníži počet krokov pred prekážkou na 14, mohla by bežať ešte rýchlejšie a osobné rekordy by sa posúvali stále nižšie, čo je cieľom. Na to všetko bude slúžiť príprava.
Zdroj: SITA.sk - Aký je Zapletalovej potenciál? Jej tréner v budúcnosti vidí aj pokus o pokorenie svetového rekordu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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