|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 15.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. septembra 2026
Po škandále s kryptomenami odvolali šéfa Poľského olympijského výboru
Poľský olympijský výbor je v kríze po zatknutí svojho prezidenta pre podozrenie z korupcie. Poľský olympijský výbor (PKOl) odvolal svojho prezidenta Radoslawa Piesiewicza po zatknutí pre podozrenie z ...
Zdieľať
15.9.2026 (SITA.sk) - Poľský olympijský výbor je v kríze po zatknutí svojho prezidenta pre podozrenie z korupcie.
Poľský olympijský výbor (PKOl) odvolal svojho prezidenta Radoslawa Piesiewicza po zatknutí pre podozrenie z korupcie súvisiacej s obchodníkom s kryptomenami. Informoval o tom nový dočasný prezident organizácie Marian Kmita.
Kmita prevzal povinnosti šéfa výboru až do konca funkčného obdobia svojho predchodcu v apríli 2027. Piesiewicz, ktorý je považovaný za blízku osoby nacionalistickej pravice v Poľsku, čelí obvineniam z prijímania úplatkov od spoločnosti Zondacrypto, ktorá je teraz v konkurze a podľa vlády mala väzby na nacionalistické opozičné skupiny, organizovaný zločin a ruské spravodajské služby.
Vyšetrovanie sa začalo v apríli, čo vyvolalo výzvy od väčšiny poľských športových federácií na rezignáciu Piesiewicza. Ten podpísal zmluvu o sponzorstve olympijského výboru so spoločnosťou Zondacrypto.
Vládne odhady pritom hovoria o stratách okolo 350 miliónov zlotých (cca 80,6 milióna eur), pričom približne 30-tisíc osôb sa stalo obeťami tejto firmy. Minister vnútra označil Zondacrypto za "v skutočnosti Ponziho schému".
Nový predseda PKOI povedal, že olympijský výbor sa nachádza v "dosť ťažkej finančnej situácii" a oznámil plány na spustenie auditu.
Zdroj: SITA.sk - Po škandále s kryptomenami odvolali šéfa Poľského olympijského výboru © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský olympijský výbor (PKOl) odvolal svojho prezidenta Radoslawa Piesiewicza po zatknutí pre podozrenie z korupcie súvisiacej s obchodníkom s kryptomenami. Informoval o tom nový dočasný prezident organizácie Marian Kmita.
Kmita prevzal povinnosti šéfa výboru až do konca funkčného obdobia svojho predchodcu v apríli 2027. Piesiewicz, ktorý je považovaný za blízku osoby nacionalistickej pravice v Poľsku, čelí obvineniam z prijímania úplatkov od spoločnosti Zondacrypto, ktorá je teraz v konkurze a podľa vlády mala väzby na nacionalistické opozičné skupiny, organizovaný zločin a ruské spravodajské služby.
Vyšetrovanie sa začalo v apríli, čo vyvolalo výzvy od väčšiny poľských športových federácií na rezignáciu Piesiewicza. Ten podpísal zmluvu o sponzorstve olympijského výboru so spoločnosťou Zondacrypto.
Vládne odhady pritom hovoria o stratách okolo 350 miliónov zlotých (cca 80,6 milióna eur), pričom približne 30-tisíc osôb sa stalo obeťami tejto firmy. Minister vnútra označil Zondacrypto za "v skutočnosti Ponziho schému".
Nový predseda PKOI povedal, že olympijský výbor sa nachádza v "dosť ťažkej finančnej situácii" a oznámil plány na spustenie auditu.
Zdroj: SITA.sk - Po škandále s kryptomenami odvolali šéfa Poľského olympijského výboru © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Aký je Zapletalovej potenciál? Jej tréner v budúcnosti vidí aj pokus o pokorenie svetového rekordu – VIDEO
Aký je Zapletalovej potenciál? Jej tréner v budúcnosti vidí aj pokus o pokorenie svetového rekordu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Nairobi bude v roku 2029 prvý africký hostiteľ majstrovstiev sveta
Nairobi bude v roku 2029 prvý africký hostiteľ majstrovstiev sveta