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 24hod.sk    Šport

15. septembra 2026

Po škandále s kryptomenami odvolali šéfa Poľského olympijského výboru



Poľský olympijský výbor je v kríze po zatknutí svojho prezidenta pre podozrenie z korupcie. Poľský olympijský výbor (PKOl) odvolal svojho prezidenta Radoslawa Piesiewicza po zatknutí pre podozrenie z ...



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809876737_2544125956069637_2846359699616665504_n 676x507 15.9.2026 (SITA.sk) - Poľský olympijský výbor je v kríze po zatknutí svojho prezidenta pre podozrenie z korupcie.


Poľský olympijský výbor (PKOl) odvolal svojho prezidenta Radoslawa Piesiewicza po zatknutí pre podozrenie z korupcie súvisiacej s obchodníkom s kryptomenami. Informoval o tom nový dočasný prezident organizácie Marian Kmita.

Kmita prevzal povinnosti šéfa výboru až do konca funkčného obdobia svojho predchodcu v apríli 2027. Piesiewicz, ktorý je považovaný za blízku osoby nacionalistickej pravice v Poľsku, čelí obvineniam z prijímania úplatkov od spoločnosti Zondacrypto, ktorá je teraz v konkurze a podľa vlády mala väzby na nacionalistické opozičné skupiny, organizovaný zločin a ruské spravodajské služby.

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Vyšetrovanie sa začalo v apríli, čo vyvolalo výzvy od väčšiny poľských športových federácií na rezignáciu Piesiewicza. Ten podpísal zmluvu o sponzorstve olympijského výboru so spoločnosťou Zondacrypto.

Vládne odhady pritom hovoria o stratách okolo 350 miliónov zlotých (cca 80,6 milióna eur), pričom približne 30-tisíc osôb sa stalo obeťami tejto firmy. Minister vnútra označil Zondacrypto za "v skutočnosti Ponziho schému".

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Nový predseda PKOI povedal, že olympijský výbor sa nachádza v "dosť ťažkej finančnej situácii" a oznámil plány na spustenie auditu.



Zdroj: SITA.sk - Po škandále s kryptomenami odvolali šéfa Poľského olympijského výboru © SITA Všetky práva vyhradené.

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