Aký majetok má Šimečka z Progresívneho Slovenska? Životný štandard zodpovedá jeho mzde

26.8.2023 (SITA.sk) - Životný štandard predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku zodpovedá jeho mzde. Konštatuje to nadácia Zastavme korupciu , ktorá v jeho prípade – na rozdiel od iných politikov – nenašla nepomer medzi tým, aký majetok užíva a koľko oficiálne priznáva, že zarobil. Šimečka zarobil za minulý rok ako podpredseda Európskeho parlamentu 90-tisíc eur.„Progresívne Slovensko je podľa predvolebných prieskumov druhou najpopulárnejšou stranou, nadácia preto Šimečku požiadala, či je pred možným vstupom do vysokej politiky na Slovensku ochotný podrobne zdokladovať svoje príjmy aj majetok. Šimečka poslal potvrdenie z Európskeho parlamentu , podľa ktorého bol jeho plat po zrazení dane pre Európsku úniu za minulý rok 90-tisíc v hrubom," uviedla nadácia.Líder progresívcov tiež vlastní byt v bratislavskom Ružinove, ktorý kúpil v roku 2020 za vyše 330-tisíc eur. Na celú sumu si vzal vtedy hypotéku. Je majiteľom auta v hodnote vyššej ako 30-tisíc eur značky Volkswagen Tiguan. Analýzy majetkov lídrov strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu, pripravila Nadácia zastavme korupciu v spolupráci s portálmi Finstat.sk a Transparex.sk.