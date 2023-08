Uskutoční sa diskusia medzi členstvom Rady AVF i ďalších profesijných združení a inštitúcií z audiovizuálneho prostredia

Názorové platformy

SFTA vyjadrila znepokojenie

26.8.2023 (SITA.sk) - Začiatkom septembra by sa mala uskutočniť diskusia medzi členstvom Rady Audiovizuálneho fondu (AVF) i ďalších profesijných združení a inštitúcií z audiovizuálneho prostredia. Vo svojom stanovisku to uviedol predseda Rady AVF Vincent Štofaník, ktorý pozvanie na diskusiu od Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) prijal spolu s podpredsedníčkou Rady AVF Slavomírou Salajovou.Diskusia by sa mala venovať súčasnej situácii AVF, a tiež návrhom na riešenie otázok týkajúcich sa podpornej činnosti Fondu v najbližšom období.„Nie je možné reagovať na všetky individuálne podnety, a preto oceňujem iniciatívu SFTA, ktorej záštita a platforma umožní čo najširšiu účasť všetkých, ktorí chcú seriózne diskutovať o budúcnosti AVF. V budúcnosti sa nebránim účasti ani na ďalších názorových platformách, pretože je dôležité spolu konštruktívne a vecne komunikovať a nie posielať si odkazy cez médiá," uviedol Štofaník.Doplnil, že o liste SFTA, ktorým ho na diskusiu pozvala, Radu AVF informoval, a verí, že i ďalší jej členovia sa diskusie zúčastnia, rovnako ako zástupcovia profesijných organizácií a inštitúcií z prostredia audiovízie.Prezídium SFTA pred niekoľkými dňami vyjadrilo znepokojenie nad situáciou okolo AVF a apelovalo na na Radu AVF, aby čo najskôr prezentovala zistenia skutkového stavu vo Fonde a jeho operatívne riešenia, a to na odbornej a verejnej platforme.Prezídium SFTA vo svojom stanovisku tiež uviedlo, že je pripravené poskytnúť súčinnosť a vytvoriť platformu pre profesijné združenia na diskusiu o situácii v slovenskej audiovízii.