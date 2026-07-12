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Aký signál telo vysiela prostredníctvom zvýšených triglyceridov?
Keď vám krvný obraz ukáže vyššie tuky, nemusí ísť o náhodu. Telo vám tým dáva jasnú spätnú väzbu o tom, ako zvládate stravu, pohyb aj metabolizmus.
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Poďme sa spoločne pozrieť, čo presne táto hodnota znamená a prečo by ste ju nemali odbiť mávnutím ruky.
Vyšší podiel tukov v krvi odráža nerovnováhu medzi príjmom a spaľovaním
Keď prijímate viac energie, než dokážete v priebehu dňa reálne minúť, pečeň prebytočné cukry aj tuky premieňa práve na tento typ krvného tuku. Ak sa táto situácia opakuje dlhodobo, hodnoty postupne rastú a laboratórny nález sa stáva jasným varovaním. Nie je to len číslo na papieri, ale odraz vášho každodenného energetického rozpočtu a životného tempa.
Tieto hodnoty najviac poháňajú sladené nápoje, biele pečivo a nečinnosť po jedle. Kombinácia robí z bežného obeda metabolickú záťaž, ktorú telo radšej uloží do zásoby, než by ju spálilo.
Triglyceridy nad limitom poukazujú na preťaženú látkovú výmenu tukov
Keď máte triglyceridy nad limitom, znamená to, že pečeň už nestíha spracovávať prísun tukov a jednoduchých cukrov tak rýchlo, ako by mala. Praktická skúsenosť z poradní ukazuje, že za týmto stavom najčastejšie stojí kombinácia sladených nápojov, alkoholu a nedostatku pohybu.
Riešením býva razantná úprava jedálnička, obmedzenie alkoholu a pravidelný pohyb ešte skôr, než príde na rad medikamentózna liečba. Mnohí klienti sú prekvapení, ako rýchlo sa číslo zlepší už zmenou pitného režimu.
Genetická záťaž dokáže hodnoty zvýšiť aj pri zdravom životnom štýle
Nie každý zvýšený výsledok súvisí len so stravou. Existuje aj rodinná forma poruchy metabolizmu tukov, takzvaná familiárna hypertriglyceridémia, kde hodnoty rastú napriek disciplíne v jedálničku aj pravidelnému pohybu. V takom prípade je namieste konzultácia s lipidológom, ktorý navrhne cielenú liečbu vrátane možnej farmakoterapie.
Ak máte v rodine históriu vysokých tukov alebo predčasného infarktu, dajte si vyšetriť aj ostatných príbuzných. Genetickú predispozíciu totiž viete aktívne riadiť, len o nej musíte vedieť včas.
Dlhodobo neriešený stav môže vyústiť až do silnej neuropatie
Ak zostávajú hodnoty tukov v krvi vysoké dlhé roky bez zásahu, riziko sa neobmedzuje len na cievy a srdce. Poškodzované sú aj drobné nervové vlákna, čo sa v praxi prejavuje ako mravčenie, pálenie chodidiel či strata citlivosti na dotyk a teplotu.
V pokročilých prípadoch odborníci hovoria o silnej neuropatii, ktorá výrazne obmedzuje bežný pohyb, spánok aj jemnú motoriku rúk. Práve preto sa oplatí neignorovať ani mierne zvýšené hodnoty a riešiť ich skôr, než sa prejavia na nervovom systéme.
Úprava stravy a pohybu prináša merateľné zlepšenie do troch mesiacov
Obmedzenie jednoduchých cukrov, alkoholu a nasýtených tukov spolu s pravidelným vytrvalostným pohybom dokáže hodnoty znížiť už v priebehu niekoľkých týždňov. Pomôže aj pridanie omega-3 kyselín formou rýb dva až trikrát týždenne.
Odporúčame kontrolný odber krvi po dvanástich týždňoch, aby ste videli, či zmena životosprávy skutočne funguje. Ak sa hodnoty ani napriek úprave nehýbu, je čas na rozhovor s lekárom o ďalšom postupe a prípadnej liečbe.
Tento článok má len informatívny charakter a nenahrádza vyšetrenie ani odporúčanie lekára či iného kvalifikovaného odborníka.
Zdroj obrázka: stocky01/magnific.com
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