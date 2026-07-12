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12. júla 2026
Opozícia by mala podpísať dohodu o spoločných prioritách, podľa Remišovej by tak priniesli istotu pre voličov – VIDEO
Tagy: Dohoda Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predsedníčka strany Za ľudí Premiér Slovenskej republiky Zahraničná politika
Podľa Remišovej by takáto dohoda bola jasným signálom, že opozícia dokáže napriek programovým rozdielom ponúknuť občanom dôveryhodnú alternatívu k vláde Roberta Fica. Opozičné strany by mali ...
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12.7.2026 (SITA.sk) - Podľa Remišovej by takáto dohoda bola jasným signálom, že opozícia dokáže napriek programovým rozdielom ponúknuť občanom dôveryhodnú alternatívu k vláde Roberta Fica.
Opozičné strany by mali čím skôr uzavrieť dohodu o spoločnom postupe pri obnove právneho štátu, návrate Slovenska k zodpovednej zahraničnej politike a reštarte ekonomiky. Podľa predsedníčky strany Za ľudí a poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej by takáto dohoda bola jasným signálom, že opozícia dokáže napriek programovým rozdielom ponúknuť občanom dôveryhodnú alternatívu k vláde Roberta Fica.
„Opoziční lídri by mali podpísať dohodu alebo memorandum, v ktorom sa zhodnú na troch základných prioritách. Prvou je obnova právneho štátu, druhou zahraničná politika, ktorá bude slúžiť záujmom Slovenska, a nie záujmom Putinovho agresívneho režimu, a treťou reštart ekonomiky,“ uviedla Veronika Remišová.
Voliči by tak podľa nej získali istotu, že bez ohľadu na rozdiely medzi jednotlivými opozičnými stranami existujú základné oblasti, v ktorých budú po voľbách postupovať spoločne.
„Ľudia dnes často vidia najmä spory a vzájomné útoky. Potrebujú však dostať jasný signál, že ak demokratická opozícia prevezme zodpovednosť za krajinu, začne obnovou spravodlivosti, návratom k dôveryhodnej zahraničnej politike a opatreniami na oživenie ekonomiky. Spravodlivosť musí opäť platiť pre každého rovnako,“ zdôraznila Remišová.
Dohoda by podľa nej nemusela znamenať zhodu na každom ekonomickom alebo programovom opatrení. O konkrétnej výške daní či ďalších ekonomických nástrojoch môžu rokovať expertné tímy. Základné hodnotové smerovanie budúcej vlády však musí byť zrozumiteľné ešte pred voľbami.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia by mala podpísať dohodu o spoločných prioritách, podľa Remišovej by tak priniesli istotu pre voličov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné strany by mali čím skôr uzavrieť dohodu o spoločnom postupe pri obnove právneho štátu, návrate Slovenska k zodpovednej zahraničnej politike a reštarte ekonomiky. Podľa predsedníčky strany Za ľudí a poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej by takáto dohoda bola jasným signálom, že opozícia dokáže napriek programovým rozdielom ponúknuť občanom dôveryhodnú alternatívu k vláde Roberta Fica.
Istota pre voličov
„Opoziční lídri by mali podpísať dohodu alebo memorandum, v ktorom sa zhodnú na troch základných prioritách. Prvou je obnova právneho štátu, druhou zahraničná politika, ktorá bude slúžiť záujmom Slovenska, a nie záujmom Putinovho agresívneho režimu, a treťou reštart ekonomiky,“ uviedla Veronika Remišová.
Voliči by tak podľa nej získali istotu, že bez ohľadu na rozdiely medzi jednotlivými opozičnými stranami existujú základné oblasti, v ktorých budú po voľbách postupovať spoločne.
Zhoda na ekonomických opatreniach
„Ľudia dnes často vidia najmä spory a vzájomné útoky. Potrebujú však dostať jasný signál, že ak demokratická opozícia prevezme zodpovednosť za krajinu, začne obnovou spravodlivosti, návratom k dôveryhodnej zahraničnej politike a opatreniami na oživenie ekonomiky. Spravodlivosť musí opäť platiť pre každého rovnako,“ zdôraznila Remišová.
Dohoda by podľa nej nemusela znamenať zhodu na každom ekonomickom alebo programovom opatrení. O konkrétnej výške daní či ďalších ekonomických nástrojoch môžu rokovať expertné tímy. Základné hodnotové smerovanie budúcej vlády však musí byť zrozumiteľné ešte pred voľbami.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia by mala podpísať dohodu o spoločných prioritách, podľa Remišovej by tak priniesli istotu pre voličov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dohoda Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predsedníčka strany Za ľudí Premiér Slovenskej republiky Zahraničná politika
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