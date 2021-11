Aký ste typ čitateľa? Darovač, prežívač, alebo ukazovač?

Aj takéto otázky zisťoval veľký knižný prieskum, z ktorého vzišlo niekoľko zaujímavých údajov. Zrealizovali ho najväčšie vydavateľstvo na Slovensku Ikar v spolupráci s digitálnou marketingovou agentúrou PS Digital.

Zatiaľ si pozrite niektoré zaujímavé výsledky prieskumu:

Aký ste typ čitateľa?

Na Slovensku je najviac „darovačov“ kníh (radi obdarujú svojich blízkych, priateľov, ale aj kolegov) a tých, ktorí prežívajú príbehy v knihách. Knihy prežíva oveľa viac žien ako mužov a hlavne z Nitrianskeho a Žilinského kraja (29%). A viete, kto prežíva knihy úplne najviac? Naše milé seniorky nad 66 rokov (30%).

Čitatelia vo veku 36 až 50 rokov sú najvyberavejší J. A najviac ich je na východe, konkrétne v Košickom a Prešovskom kraji.

Zaujímavé však je, že muži zbierajú knihy oveľa častejšie ako ženy (až 61% mužov sú zberači kníh). Najviac ich je v Trenčianskom kraji a to predovšetkým mladší ľudia od 21 do 35 rokov.

Prieskum tiež ukázal, že medzi čitateľmi je najmenej ukazovačov, ktorí sa rad chvália knihami. Sú to napríklad takí tí ľudia, ktorí sa radi fotia pred pozadím s knihami, pred knižnicou alebo majú vedľa seba na stole komín kníh, akoby ich všetky práve čítaliJ Asi to súvisí s vekom, ale najviac ukazovačov (až 70%) je medzi mladými, tínedžermi do 20 rokov.

Podľa čoho si Slováci vyberajú knihy?

Už ste sa zamysleli, podľa čoho si najčastejšie vyberáte a kupujete knihy vy? Sú to odporúčania priateľov, známych alebo skôr recenzie na internete? Prípadne sa necháte ovplyvniť sociálnymi sieťami? Alebo sú pre vás rozhodujúce rebríčky bestsellerov?

Prieskum Ikaru a PS Digital ukázal, že recenzie sú kľúčom na nákup knihy. Či už na internete, v printových médiách ako noviny, či časopisy. Je to takmer 92% respondentov.

Iba medzi mladými do 20 rokov je významná skupina, ktorá knihu kúpi spontánne podľa obálky. To dokazuje, že obal stále predáva a pekná obálka vie pritiahnuť pozornosť, dokáže byť silným marketingovým nástrojom. Najviac si podľa obálky vyberajú ľudia v Trnavskom kraji.

Kniha pod vianočný stromček?

Mnohí tvrdíme, že kniha nesmie chýbať pod vianočným stromčekom. Aspoň jedna...a možno aj viac. Je to naozaj tak?

Aj z prieskumu vyplynulo, že dobrá kniha je na Vianoce dobrý darček, lebo ľudia radšej dostávajú ako darúvajú knihy. Mladí do 20 rokov na Vianoce radšej darujú knihy, ako väčšina populácie.

Najviac Vianočných prijímačov kníh je v Banskobystrickom a najviac darovačov v Prešovskom kraji.

Knihy v našich knižniciach

Ako vyzerá tá vaša domáca knižnica? Máte ju podľa niečoho usporiadanú? Podľa autorov, noviniek, farby, názvov, sérií? Alebo máte naukladané knihy len tak hala-bala?

Knihy si slovenskí čitatelia zvyknú ukladať do knižnice podľa veľkosti.

Ale aj tak je medzi mladými do 20 rokov nadpriemerná veľká skupina, ktorá si radšej knihy ukladá podľa farieb (napríklad v žilinskom kraji ľudia nadpriemerne ukladajú knihy podľa farieb).

Prieskum ukázal, že kniha patrí stále k rodinným pokladom, ktoré ľudia ukrývajú doma v knižnici.

Tohto sa nedržia len starší nad 50 rokov, ktorí paradoxne vo väčšej miere „sharujú“ knihy a posúvajú ich priateľom, či známym. Nadpriemerní zberatelia kníh sú v Košickom kraji.

Milan Buno, knižný publicista