Slovensko na Expo Dubaj ako veľký hráč v segmente malých lietadiel

Vďaka týmto inovatívnym exponátom sa v Slovenskom pavilóne prezentujeme svetu ako krajina, ktorá obstojí v medzinárodnej konkurencii a má globálnemu trhu letectva čo ponúknuť.

„Skúsenosti a inovácie našich firiem potvrdzujú, že priemyselná budúcnosť Slovenska je aj v letectve, konkrétne vo vývoji malých lietadiel, simulátorov či leteckých komponentov. Aj preto Ministerstvo hospodárstva SR pri príprave prezentácie krajiny na Expo Dubaj zvolilo tému letectva ako jednu z hlavných línií našej účasti. Prezentujeme svetu inovatívne slovenské firmy a ich úspešné príbehy. Inovácie a exponáty v segmente letectva, za ktorými stoja naše firmy, majú medzinárodný úspech a už sa nám rysujú aj reálne zmluvné partnerstvá“, povedala o tematickom dvojtýždňovom bloku venovanom letectvu generálna komisárka expozície SR na Expo 2020 Dubaj, Miroslava Valovičová.

Slovenský vírnik Nisus od spoločnosti Nisus Aero, ktorý je hybridom medzi helikoptérou a lietadlom, púta pozornosť v našom pavilóne a zaujal aj na špecializovanom leteckom veľtrhu, Dubai Air Show. Firma Nisus Aero aktuálne rokuje s dubajskou políciou a s medzinárodnými bezpečnostnými zložkami o možnej spolupráci. Stroj je ideálny na pozorovacie misie, ochranu štátnych hraníc, monitoring dopravnej situácie, záchranné akcie ale aj vyhliadkové lety a športové lietanie. V budúcnosti by mohol slúžiť aj ako lietajúci taxík.

Nisus patrí medzi elitu vírnikov a vyvíjali ho posledných desať rokov tak, aby spĺňal požiadavky tých najnáročnejších klientov

a zároveň ​​vynikal unikátnymi letovými vlastnosťami. Výklopná kabína zaručuje pohodlné nastupovanie a vystupovanie

a veľkoplošný plexisklový kokpit poskytuje posádke panoramatický výhľad či už pri monitoringu územia alebo vyhliadkovom lete. Ideálna hmotnosť 315 kg a použitie motorov ROTAX s výkonmi 100 až 130 HP ho radia na vrchol svojej kategórie. Objem nádrže 98 litrov umožňuje dojazd minimálne 500 km na nádrž.

Tento hybrid je veľmi rýchly a bezpečný, z Bratislavy do Košíc preletí za dve a pol hodiny. Je takmer nehavarovateľný, čo znamená, že pri výpadku motora dokáže pristáť rotujúcou vrtuľou ako padák prakticky kamkoľvek. Je to prvý vírnik na svete, v ktorom môžu sedieť dvaja ľudia vedľa seba a zároveň ho môžu ovládať. Na ďalšom vývoji pohonu elektrinou alebo vodíom spolupracuje spoločnosť Nisus Aero s leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

Letový simulátor od firmy Virtual Reality Media je jedným z najobľúbenejších interaktívnych exponátov v Slovenskom pavilóne, pričom sa teší popularite u malých aj veľkých návštevníkov. Spoločnosť Virtual Reality Media, so sídlom v Trenčíne, sa špecializuje

na simulátory letovej a pozemnej techniky a počas viac ako 25-tich rokov činnosti dodala výcvikové simulátory klientom

na piatich kontinentoch, vrátane letectva USA. VRM simulátor prezentovaný na Expo Dubaj využíva inovatívne digitálne simulačné technológie, 3D vizualizácie, výkonné grafické stanice a interaktívne systémy, ktoré umožňujú globálny letecký výcvik blížiaci sa podmienkam v reálnom svete.

Ultraľahké športové lietadlá z dielne prešovskej firmy Tomark Aero, dostali niekoľko ocenení a lietajú v Škandinávii, na Novom Zélande, či v USA. Jeden z ich modelov, Viper SD4, ktorý je exkluzívne vystavený na VIP terase v Slovenskom pavilóne, dokonca získal ako prvé lietadlo na Slovensku a ako jedno z mála lietadiel v Európe typový certifikát Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva EASA. Pôsobivo navrhnutý dizajn lietadla Tomark Viper SD4 ponúka pohodlné letové podmienky a je vhodný pre skúsených aj začínajúcich pilotov. Vynikajúce vybavenie je integráciou vysoko pokročilých leteckých, navigačných a komunikačných monitorovacích systémov. Najvyššiu úroveň bezpečnosti posádky a lietadla zaisťuje záchranný padákový systém pre celé lietadlo (AEPS).

Dolnoplošník Ultralight Shark od Shark Aero sa pýši titulom najrýchlejšieho lietadla na svete vo svojej kategórii. Priemerne letí rýchlosťou 250 km/h, pričom rekord drží Francúz Eric Barberini, ktorý s ním dosiahol rýchlosť až 303 km/h. Shark bol vyvinutý na základe 100-ročných česko-slovenských skúseností a tradícií v leteckom priemysle. Jeho inovatívny dizajn, nekompromisná optimalizovaná aerodynamika a moderné technológie zaručujú maximálnu rýchlosť cez 300 km/h, dojazd až 2 500 km a výdrž vyše 12 hodín.

Slovenská spoločnosť NG Aviation, vyvíja unikátny softvérový produkt umožňujúci využívať AIXM 5.1 digitálne dáta na riadenie letovej prevádzky. Ich softvér významne prispieva k bezpečnosti a zefektívneniu riadenia letovej prevádzky, k znižovaniu emisií a k celkovému zvýšeniu prepravných kapacít. V roku 2016 dostala firma NG Aviation ocenenie ESA BIC v Prahe, čím získala oficiálnu podporu Európskej Vesmírnej Agentúry (ESA). NG Aviation sa od konkurenčných firiem líši kvalitou vývoja, no najmä kreativitou a flexibilitou, ktorá nie je možná vo veľkých korporáciách.

O odborný program v podobe prezentácie podnikateľského a investičného prostredia na Slovensku so zameraním na letecký priemysel a inovácie v odvetví letectva sa postarala slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO. V rámci globálne atraktívneho programu vystúpili okrem iných aj Simona Franková, generálna riaditeľka NG Aviation, Daniel Tomko, generálny riaditeľ spoločnosti Tomark Aero a Martin Jelínek, marketingový manažér Nisus Jokertrike. SARIO pripravilo sériu rokovaní, prednášok a vytvorilo platformu pre networking slovenských firiem.

Zalietajte si aj vy, konkrétne zo Slovenska na Expo

Slováci, ktorí majú záujem cestovať na Expo 2020 Dubaj, môžu využiť pravidelnú linku. Spoločnosť Smartwings lieta z Bratislavy do Dubaja raz do týždňa a to konkrétne každú nedeľu. Prví cestujúci na novej linke Bratislava – Dubaj boli vypravení 24. októbra 2021, pričom Slovákov okrem obľúbených dubajských atrakcií láka od začiatku októbra tohto roka aj svetová výstava Expo 2020 Dubaj. Tá potrvá do 31. marca 2021.

Podľa agentúry na podporu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL je priame spojenie s metropolou Blízkeho východu dôležité aj z hľadiska rozvoja turizmu na Slovensku. Pre obyvateľov Spojených arabských emirátov je totiž veľmi atraktívne slovenské kúpeľníctvo a wellness. SLOVAKIA TRAVEL vidí v existencii pravidelnej linky Bratislava - Dubaj potenciál pre rozšírenie služieb a prilákanie nových turistov na Slovensko.

Do Bratislavy v súčasnosti lietajú priame lety z 20 destinácií a do Košíc zo 7 svetových metropol. SLOVAKIA TRAVEL rokuje o pridaní ďalších pravidelných liniek, ktoré by uľahčili príchod turistov na Slovensko.