|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 6.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. septembra 2026
Alaba sa rozhoduje o svojej budúcnosti. Po konci v Reale Madrid má o neho záujem aj FC Barcelona
Záujem údajne prejavil aj Manchester United, ktorý zháňa posilu do defenzívy pre účasť v prestížnej Lige majstrov. Rakúsky futbalista David Alaba by sa mohol čoskoro vrátiť na trávniky, keďže o ...
Zdieľať
6.9.2026 (SITA.sk) - Záujem údajne prejavil aj Manchester United, ktorý zháňa posilu do defenzívy pre účasť v prestížnej Lige majstrov.
Rakúsky futbalista David Alaba by sa mohol čoskoro vrátiť na trávniky, keďže o aktuálne voľného hráča prejavilo záujem niekoľko klubov.
Sú medzi nimi AS Rím aj jeho mestský rival Lazio. Oba kluby Serie A vidia obrancu ako potenciálnu posilu na posilnenie defenzívy.
Situáciu monitoruje aj FC Barcelona. Katalánsky klub sleduje dostupnosť Alabu aj kvôli Hansimu Flickovi, keďže ho v minulosti viedol ešte v Bayerne Mníchov.
Aktuálne 34-ročný obranca by tak mohol po ukončení pôsobenia v Reale Madrid ísť k jeho úhlavnému rivalovi. Hráč sa však zatiaľ s nikým na spolupráci nedohodol.
Alabove finančné požiadavky však zostávajú kľúčovým faktorom pri akomkoľvek potenciálnom angažmáne. Tie by mohli v konečnom dôsledku určiť, kde bude pokračovať vo svojej kariére.
Záujem údajne prejavil aj Manchester United, ktorý zháňa posilu do defenzívy pre účasť v prestížnej Lige majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Alaba sa rozhoduje o svojej budúcnosti. Po konci v Reale Madrid má o neho záujem aj FC Barcelona © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakúsky futbalista David Alaba by sa mohol čoskoro vrátiť na trávniky, keďže o aktuálne voľného hráča prejavilo záujem niekoľko klubov.
Sú medzi nimi AS Rím aj jeho mestský rival Lazio. Oba kluby Serie A vidia obrancu ako potenciálnu posilu na posilnenie defenzívy.
Situáciu monitoruje aj FC Barcelona. Katalánsky klub sleduje dostupnosť Alabu aj kvôli Hansimu Flickovi, keďže ho v minulosti viedol ešte v Bayerne Mníchov.
Aktuálne 34-ročný obranca by tak mohol po ukončení pôsobenia v Reale Madrid ísť k jeho úhlavnému rivalovi. Hráč sa však zatiaľ s nikým na spolupráci nedohodol.
Alabove finančné požiadavky však zostávajú kľúčovým faktorom pri akomkoľvek potenciálnom angažmáne. Tie by mohli v konečnom dôsledku určiť, kde bude pokračovať vo svojej kariére.
Záujem údajne prejavil aj Manchester United, ktorý zháňa posilu do defenzívy pre účasť v prestížnej Lige majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Alaba sa rozhoduje o svojej budúcnosti. Po konci v Reale Madrid má o neho záujem aj FC Barcelona © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nič sa nezmenilo. Infantino aj napriek kontroverznému plánu bude kandidovať v prezidentských voľbách FIFA
Nič sa nezmenilo. Infantino aj napriek kontroverznému plánu bude kandidovať v prezidentských voľbách FIFA
<< predchádzajúci článok
Skvelá správa pre Chorvátsko! Modrič pokračuje v reprezentačnej kariére po kontroverznom vypadnutí z MS – FOTO
Skvelá správa pre Chorvátsko! Modrič pokračuje v reprezentačnej kariére po kontroverznom vypadnutí z MS – FOTO