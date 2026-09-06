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 24hod.sk    Šport

06. septembra 2026

Alaba sa rozhoduje o svojej budúcnosti. Po konci v Reale Madrid má o neho záujem aj FC Barcelona


Tagy: Kariéra Prestup

Záujem údajne prejavil aj Manchester United, ktorý zháňa posilu do defenzívy pre účasť v prestížnej Lige majstrov. Rakúsky futbalista David Alaba by sa mohol čoskoro vrátiť na trávniky, keďže o ...



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austria_slovakia_soccer_14002 0ba0c6f883464e5db1c36975a76743cb scaled 676x451 6.9.2026 (SITA.sk) - Záujem údajne prejavil aj Manchester United, ktorý zháňa posilu do defenzívy pre účasť v prestížnej Lige majstrov.


Rakúsky futbalista David Alaba by sa mohol čoskoro vrátiť na trávniky, keďže o aktuálne voľného hráča prejavilo záujem niekoľko klubov.

Sú medzi nimi AS Rím aj jeho mestský rival Lazio. Oba kluby Serie A vidia obrancu ako potenciálnu posilu na posilnenie defenzívy.

Situáciu monitoruje aj FC Barcelona. Katalánsky klub sleduje dostupnosť Alabu aj kvôli Hansimu Flickovi, keďže ho v minulosti viedol ešte v Bayerne Mníchov.

Aktuálne 34-ročný obranca by tak mohol po ukončení pôsobenia v Reale Madrid ísť k jeho úhlavnému rivalovi. Hráč sa však zatiaľ s nikým na spolupráci nedohodol.

Alabove finančné požiadavky však zostávajú kľúčovým faktorom pri akomkoľvek potenciálnom angažmáne. Tie by mohli v konečnom dôsledku určiť, kde bude pokračovať vo svojej kariére.

Záujem údajne prejavil aj Manchester United, ktorý zháňa posilu do defenzívy pre účasť v prestížnej Lige majstrov.


Zdroj: SITA.sk - Alaba sa rozhoduje o svojej budúcnosti. Po konci v Reale Madrid má o neho záujem aj FC Barcelona © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Prestup
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