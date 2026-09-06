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06. septembra 2026
Skvelá správa pre Chorvátsko! Modrič pokračuje v reprezentačnej kariére po kontroverznom vypadnutí z MS – FOTO
Modrič doviedol 3,8-miliónový národ k druhému miestu na majstrovstvách sveta vo futbale 2018 a tretej priečke o štyri roky neskôr. Chorvátsky veterán, stredopoliar a kapitán Luka Modrič zostane v ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Modrič doviedol 3,8-miliónový národ k druhému miestu na majstrovstvách sveta vo futbale 2018 a tretej priečke o štyri roky neskôr.
Chorvátsky veterán, stredopoliar a kapitán Luka Modrič zostane v národnom tíme aj v nadchádzajúcich zápasoch Ligy národov.
Kľúčový strojca historického úspechu balkánskej krajiny v posledných rokoch, ktorý v stredu 9. septembra oslávi 41. narodeniny, bude súčasťou nominácie, ktorú tréner Slaven Bilič oznámi v pondelok 7. septembra.
Týmto krokom bude pokračovať "legendárna medzinárodná kariéra hráča, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu v 202 zápasoch za Chorvátsko a doviedol ho k najväčším úspechom v histórii", uvádza sa vo vyhlásení federácie.
"Som nesmierne spokojný s jeho rozhodnutím, pretože všetci vieme, čo predstavuje a znamená pre Chorvátsko na ihrisku aj mimo neho. Som obzvlášť rád, že po 14 rokoch budeme opäť spolupracovať a zdieľať silnú ambíciu, aby bolo Chorvátsko kvalitné, úspešné a rovnocenné s najlepšími na svete," uviedol kouč Bilič.
Modrič, ktorý v súčasnosti hrá za AC Miláno, doviedol 3,8-miliónový národ k druhému miestu na majstrovstvách sveta vo futbale 2018 a tretej priečke o štyri roky neskôr.
Na poslednom svetovom šampionáte vypadlo Chorvátsko v šesťnásťfinále s Portugalskom. Balkánci začnú Ligu národov zápasom proti Českej republike 26. septembra v Prahe a o tri dni neskôr sa stretne so Španielskom v Seville. Skupinu dopĺňa Anglicko.
Zdroj: SITA.sk - Skvelá správa pre Chorvátsko! Modrič pokračuje v reprezentačnej kariére po kontroverznom vypadnutí z MS – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátsky veterán, stredopoliar a kapitán Luka Modrič zostane v národnom tíme aj v nadchádzajúcich zápasoch Ligy národov.
Kľúčový strojca historického úspechu balkánskej krajiny v posledných rokoch, ktorý v stredu 9. septembra oslávi 41. narodeniny, bude súčasťou nominácie, ktorú tréner Slaven Bilič oznámi v pondelok 7. septembra.
Týmto krokom bude pokračovať "legendárna medzinárodná kariéra hráča, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu v 202 zápasoch za Chorvátsko a doviedol ho k najväčším úspechom v histórii", uvádza sa vo vyhlásení federácie.
"Som nesmierne spokojný s jeho rozhodnutím, pretože všetci vieme, čo predstavuje a znamená pre Chorvátsko na ihrisku aj mimo neho. Som obzvlášť rád, že po 14 rokoch budeme opäť spolupracovať a zdieľať silnú ambíciu, aby bolo Chorvátsko kvalitné, úspešné a rovnocenné s najlepšími na svete," uviedol kouč Bilič.
Modrič, ktorý v súčasnosti hrá za AC Miláno, doviedol 3,8-miliónový národ k druhému miestu na majstrovstvách sveta vo futbale 2018 a tretej priečke o štyri roky neskôr.
Na poslednom svetovom šampionáte vypadlo Chorvátsko v šesťnásťfinále s Portugalskom. Balkánci začnú Ligu národov zápasom proti Českej republike 26. septembra v Prahe a o tri dni neskôr sa stretne so Španielskom v Seville. Skupinu dopĺňa Anglicko.
Zdroj: SITA.sk - Skvelá správa pre Chorvátsko! Modrič pokračuje v reprezentačnej kariére po kontroverznom vypadnutí z MS – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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