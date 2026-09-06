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 24hod.sk    Šport

06. septembra 2026

Skvelá správa pre Chorvátsko! Modrič pokračuje v reprezentačnej kariére po kontroverznom vypadnutí z MS – FOTO


Tagy: Liga národov 2026/2027 pokračovanie Rozhodnutie

Modrič doviedol 3,8-miliónový národ k druhému miestu na majstrovstvách sveta vo futbale 2018 a tretej priečke o štyri roky neskôr. Chorvátsky veterán, stredopoliar a kapitán Luka Modrič zostane v ...



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6.9.2026 (SITA.sk) - Modrič doviedol 3,8-miliónový národ k druhému miestu na majstrovstvách sveta vo futbale 2018 a tretej priečke o štyri roky neskôr.


Chorvátsky veterán, stredopoliar a kapitán Luka Modrič zostane v národnom tíme aj v nadchádzajúcich zápasoch Ligy národov.

Kľúčový strojca historického úspechu balkánskej krajiny v posledných rokoch, ktorý v stredu 9. septembra oslávi 41. narodeniny, bude súčasťou nominácie, ktorú tréner Slaven Bilič oznámi v pondelok 7. septembra.

Týmto krokom bude pokračovať "legendárna medzinárodná kariéra hráča, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu v 202 zápasoch za Chorvátsko a doviedol ho k najväčším úspechom v histórii", uvádza sa vo vyhlásení federácie.

"Som nesmierne spokojný s jeho rozhodnutím, pretože všetci vieme, čo predstavuje a znamená pre Chorvátsko na ihrisku aj mimo neho. Som obzvlášť rád, že po 14 rokoch budeme opäť spolupracovať a zdieľať silnú ambíciu, aby bolo Chorvátsko kvalitné, úspešné a rovnocenné s najlepšími na svete," uviedol kouč Bilič.




Fotogaléria: Luka Modrič

















50 fotiek v galérii









Modrič, ktorý v súčasnosti hrá za AC Miláno, doviedol 3,8-miliónový národ k druhému miestu na majstrovstvách sveta vo futbale 2018 a tretej priečke o štyri roky neskôr.

Na poslednom svetovom šampionáte vypadlo Chorvátsko v šesťnásťfinále s Portugalskom. Balkánci začnú Ligu národov zápasom proti Českej republike 26. septembra v Prahe a o tri dni neskôr sa stretne so Španielskom v Seville. Skupinu dopĺňa Anglicko.


Zdroj: SITA.sk - Skvelá správa pre Chorvátsko! Modrič pokračuje v reprezentačnej kariére po kontroverznom vypadnutí z MS – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 pokračovanie Rozhodnutie
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