Alan Alda zo seriálu M.A.S.H. oznámil, že má Parkinsonovu chorobu

New York 31. júla (TASR) - Americký herec Alan Alda (82) v utorok oznámil, že má Parkinsonovu chorobu. Herec známy najmä vďaka úlohe v kultovom seriáli M.A.S.H. sa tak vyjadril v rannej šou televízie CBS, pričom priblížil, že neurodegeneratívnu chorobu mu diagnostikovali pred už tri a pol rokom. Po oznámení zároveň vyjadril očakávanie, že sa jeho diagnóze budú venovať bulvárne denníky.Alda ďalej uviedol, že v súvislosti so svojou chorobou nepociťuje hnev a považuje ju za výzvu. Odkedy mu ju lekári zistili, pokračoval v svojej hereckej práci a poskytoval aj rozhovory. Práve pri jednom z nich si však nedávno vďaka záznamu všimol, že sa mu triasol palec a obával sa, že by o tom čoskoro bulvárne informovalo nejaké médium. Preto sa radšej správu rozhodol zverejniť sám.Herec dodal, že odhalenie jeho diagnózy by mohlo byť prospešné aj pre iných trpiacich rovnakou chorobou, keďže by si mohli vďaka nemu uvedomiť, že stále existujú veci, ktoré dokážu.