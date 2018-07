I. Timko:Nikto nie je čistý, takže ľudia by mali byť k sebe tolerantní

Archívna snímka, Igor Timko Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Praha 31. júla (TASR) - Frontman slovenskej skupiny No Name Igor Timko sa v českých médiách jasne vymedzil proti iniciatíve tamojšieho pesničkára Tomáša Klusa bojkotovať médiá i podujatia spojené s osobou českého premiéra Andreja Babiša alebo financované jeho firmami.Podľa vlastných slov osobne určite nebude riešiť kolegov z brandže, ale ", citoval speváka slovenskej skupiny Expres.cz. Ľudia by sa podľa Timka mali v každom takomto kroku rešpektovať.dodal s tým, že politika na hudobnú scénu a vôbec zábavu nepatrí.vyhlásil Timko s tým, že by ľudia mali byť k sebe tolerantní, pretožeAj preto sa on osobne i skupina No Name vyhýbajú akýmkoľvek komentárom k aktuálnej politickej situácii a nepodporujú žiadnu politickú stranu.prezradil a dodal, že sa týmto aktivitám zatiaľ venovať nechce." uzavrel.Český pesničkár Tomáš Klus informoval v júli o svojom rozhodnutí bojkotovať všetky aktivity premiéra Andreja Babiša, pričom sa mieni úplne vytratiť z elektronických a printových médií, ktoré sú súčasťou jeho impéria, a nezúčastňovať sa ani na podujatiach, ktoré sponzorujú jeho firmy.Umelec, ktorý dlhodobo verejne deklaruje svoje výhrady k politike a správaniu českého premiéra, pritom sebakriticky priznal, že sa i sám spreneveril vlastnému spôsobu uvažovania. Uvedomil si, že jeho pesničky sa objavujú vo vysielaní hudobnej televízie Óčko, že bol dokonca nedávno jej hosťom, že poskytol rozhovor denníku Mladá fronta Dnes. "Neostáva nič iné, ako uznať svoju nedôslednosť, svoju chybu a pochlapiť sa, pretože verím, že nejasná doba potrebuje jasné stanoviská," uviedol v uplynulých dňoch Tomáš Klus.Pesničkára podporili napríklad kolegovia-hudobníci Matěj Ruppert z formácie Monkey Business, Jiří Macháček z Mig 21, ako aj herečka Iva Pazderková.