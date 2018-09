Alaphilippe vyhral Okolo Slovenska, záverečná etapa pre Jakobsena

Na snímke Francúz Julian Alaphilippe z tímu Quick Step Floors pred štartom záverečnej, 4. etapy 62. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska z Nitry do Galanty 16. septembra 2018. Foto: TASR – Henrich Mišovič Foto: TASR – Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Galanta 16. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe z Quick-Step Floors sa stal celkovým víťazom 62. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Záverečnú 4. etapu z Nitry do Galanty dlhú 157,2 km vyhral v hromadnom špurte jeho tímový kolega Fabio Jakobsen. Holanďan finišoval v čase 3:21:53 h a na cieľovej páske zdolal Taliana Mattea Pelucchiho zo stajne Bora–Hansgrohe. Tretí skončil Francúz Christophe Laporte (Cofidis). Biely dres s modrými bodkami pre víťaza bodovacej súťaže si aj v nedeľu udržal domáci jazdec Martin Haring z Dukly Banská Bystrica.Biely dres s červenými bodkami mal už dlhšie istý Talian Giulio Ciccone (Bardani-CSF), druhý v tejto kategórii skončil Haring, tretí Patrik Tybor. V súťaži mladých pretekárov triumfoval Nór Tobias Foss z Uno-x.Záverečná etapa bola šitá pre hromadný dojazd. V jej úvode síce bolo pár menších kopčekov, ale tie nemohli zamiešať kartami. Po prvej rýchlostnej prémii v Galante nasledovali ďalšie dve v Šali a potom už len návrat do cieľového mesta.Na štarte chýbal Bob Jungels z Quick-Stepu, ktorý sa išiel pripravovať na blížiace sa MS. Krátko po ostrom štarte vyrazila do úniku šestica jazdcov Juraj Michalička (SR), Jesper Asselman (Roompot), Andreas Stokbro (Riwal CeramicSpeed), Matej Zahálka (Elkov-Author), Philipp Walsleben (Nem.) a taktiež Haring, ktorý chcel získať čo najviac bodov na prémiách a doniesť do cieľa dres s modrými bodkami. Po 30 km mali náskok minútu a pol. Na čele pelotónu kontroloval situáciu Juraj Sagan a ďalší jazdci z Bory spolu s Quick-Stepom. Prvú prémiu v Galante 97 km pred cieľom získal Stokbro, druhý Haring si pripísal päť bodov. Pozdĺž celej trate povzbudzovalo pelotón veľké množstvo fanúšikov.V ďalšom priebehu sa situácia príliš nemenila, šestica na čele jazdila stále s približne dvojminútovým náskokom. Druhú rýchlostnú prémiu vyhral Haring a pripísal si ďalších osem bodov. V tom momente ho mohol obrať o bodkovaný dres len triumf druhého v poradí tejto súťaže Yvesa Lampaerta. To však už neplatilo po poslednej prémii v Šali, na ktorej obsadil pretekár Dukly druhé miesto a ďalších päť bodov a tak vyhral bodovaciu súťaž. To už sa náskok šestice výrazne scvrkol a všetko smerovalo k hromadnému dojazdu. V ňom mal najviac síl Jakobsen.