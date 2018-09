Neapol zdolal Fiorentinu, Hamšík začal gólovú akciu

Hráč Neapolu Marek Hamšík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Neapol 16. septembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol vyhrali v 4. kole talianskej Serie A na domácom ihrisku nad Fiorentinou 1:0, keď o víťazstve "Partenopei" rozhodol v 79. minúte Lorenzo Insigne. Na začiatku gólovej akcie bol slovenský reprezentant Marek Hamšík, ktorý odohral za domácich celé stretnutie. Na lavičke hostí sedel obranca Dávid Hancko.hodnotil zápas Hamšík.uviedol pre svoju oficiálnu webstránku.Bol to práve slovenský stredopoliar, ktorý odštartoval rozhodujúcu akciu zápasu. Krásnym pasom našiel Arkadiusza Milika, ten vysunul Insigneho, ktorý strelil trojbodový gól.dodal kapitán SSC. Hamšík proti Fiorentine prihrával až s 94-percentnou presnosťou a odbehal viac ako 11 kilometrov - spolu so Zielinským najviac zo všetkých hráčov na ihrisku.Neapol si tak napravil chuť po predchádzajúcej prehre v Janove so Sampdoriou (0:3). So ziskom deviatich bodov mu patrí v tabuľke priebežná druhá priečka za majstrovským Juventusom Turín.zdôraznil tréner Neapola Carlo Ancelotti, ktorého citovala agentúra DPA.