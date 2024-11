Alarmujúci stav medzi mladými ľuďmi, len menej ako polovica plánuje zostať na Slovensku

2.11.2024 (SITA.sk) - Len menej ako polovica mladých ľudí plánuje zostať na Slovensku. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý zrealizovala agentúra SCIO v dňoch 7. - 11. októbra na vzorke tisíc respondentov. Respondenti v ňom odpovedali na otázku, či zvažujú nejakú formu odchodu zo Slovenska.„V prieskume sme sa osobitne zamerali na vnímanie zotrvania či odchodu zo Slovenska v rôznych vekových kategóriách. Podľa nášho predpokladu bol priepastný rozdiel medzi najstaršou a najmladšou generáciou obyvateľov Slovenska a doslova šokujúce, že u generácie 18 - 29 ročných je to menej ako polovica, ktorá odpovedala, že neuvažuje o akomkoľvek pobyte mimo Slovenska,“ uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus. Konkrétne to bolo 47,33 percenta respondentov.V tejto vekovej kategórii odpovedalo 22,67 percenta mladých, že zvažujú alebo realizujú krátkodobý alebo strednodobý pobyt v zahraničí. Trvalý odchod zo Slovenska bez perspektívneho návratu zvažuje 16 percent mladých vo veku od 18 do 29 rokov. Dlhodobý pobyt v zahraničí zvažuje alebo realizuje 14 percent mladých.„Rozdiely v odpovediach by sme našli aj naprieč regiónmi, vzdelaním, či politickými preferenciami respondentov, alarmujúci stav u najmladších respondentov je však viditeľný naprieč celým Slovenskom,“ uzavrel Klus.