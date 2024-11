Americký štát Georgia sa stal terčom útoku zrejme ruských trollov, internetom sa šíri video o imigrantovi

1.11.2024 (SITA.sk) - Americký štát Georgia sa stal terčom videa, ktoré je „očividne falošné“ a je pravdepodobne produktom ruských trollov „pokúšajúcich sa zasiať nezhody a chaos v predvečer volieb“. Povedal to štátny tajomník Georgie Brad Raffensperger.Video, ktoré sa začalo šíriť na platforme X vo štvrtok popoludní, tvrdilo, že zobrazuje haitského imigranta s viacerými osobnými dokladmi vydanými v Georgii, ktorý hovorí, že plánuje viackrát voliť v dvoch okresoch.„Je to príklad cielenej dezinformácie," povedal Raffensperger. Americký Úrad pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry uviedol, že video vyšetruje.Analýza zverejnených dokladov podľa agentúry The Associated Press ukázala, že sa nezhodujú s nijakými dokladmi registrovaných voličov v zmienených v okresoch štátu Georgia. V piatok ráno už pôvodné video na sociálnej sieti X nebolo, ale skopírované verzie sa naďalej vo veľkom zdieľali.