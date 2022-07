Albánsko a Severné Macedónsko majú nakročené do Európskej únie, začali prístupové rokovania

Výsledok tvrdej práce

Súhlas musí byť jednomyseľný

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) v utorok odštartovala dlhý proces rozširovania, ktorého cieľom je členstvo Albánska a Severného Macedónska v bloku.Akékoľvek zvýšenie počtu členských krajín EÚ však je pravdepodobne roky vzdialené. Oba štáty sú za potenciálnych kandidátov na členstvo považované už 19 rokov.Napriek tomuto odkladaniu si krajiny západného Balkánu zachovávajú svoje ambície stať sa súčasťou najdôležitejšieho obchodného bloku na svete.„Albánsko a Severné Macedónsko dnes otvárajú prístupové rokovania s EÚ. Tento historický okamih je vašim úspechom. Je to výsledok vašej tvrdej práce,“ povedala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová premiérovi Albánska Edimu Ramovi a predsedovi vlády Severného Macedónska Dimitarovi Kovačevskému „Toto nie je začiatok konca, je to len koniec začiatku,“ povedal Rama, čím predpovedal mnohé roky posudzovania a možných sporných bodov s terajšími členskými štátmi, ktoré musia akékoľvek rozšírenie únie schváliť jednomyseľne.„Tak to je,“ dodal Rama. „Musíme pokračovať v budovaní silného, demokratického, európskeho Albánska a silného, demokratického, západného a otvoreného Balkánu,“ vyhlásil.