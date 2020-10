Albánsky parlament schválil zmeny vo volebnom zákone, chce tak zabrániť manipulácii

Nový volebný zákon

Dominantná strana

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Albánsky parlament v pondelok schválil zmeny volebného zákona, ktoré by mali zabrániť manipulácii s voľbami. Tento krok je kľúčovou podmienkou pre začatie rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie.Poslanci v 140-člennom parlamente prijali reformu v pomere 97-15 a päť sa zdržalo hlasovania. Okrem toho vybrali nových predstaviteľov do národnej volebnej komisie.Nový volebný zákon v Albánsku uplatnia už v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sú naplánované na 25. apríla. Zmeny ktoré obsahuje, zahŕňajú aj hranicu jedno percento pre vstup politických strán do parlamentu.Voľby v postkomunistickom Albánsku vždy sprevádzali pochyby a nezrovnalosti, vrátane kupovania hlasov a manipulácie s ich počtom, pripomína agentúra AP.Reformu parlament prijal po odporúčaní Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá tamojšie voľby monitoruje.Parlamentu v súčasnosti dominuje ľavicová Socialistická strana Albánska. Hlavná stredopravá opozícia, ktorá minulý rok bojkotovala parlament, nový volebný zákon kritizuje.Európska únia tento rok dala zelenú začatiu rokovaní o vstupe do bloku s Albánskom a Severným Macedónskom. Zatiaľ však dané rokovania nemajú stanovený termín.