Osoby s ŤZP by mohli dostávať príspevok na kúpu aj úpravu auta naraz, navrhuje Jana Žitňanská

5.10.2020 (Webnoviny.sk) - Od začiatku decembra tohto roka by osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) mohli z úradu práce a sociálnych vecí dostávať peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla a súčasne aj peňažný príspevok na úpravu vozidla.Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa za stranu Za ľudí Jana Žitňanská.Osoby s ŤZP by tak podľa koaličnej poslankyne nemuseli čakať na prevod vlastníctva auta a až následne žiadať o poskytnutie príspevku na úpravu auta.Príspevok na úpravu auta by pritom úrady podľa navrhovanej novely poskytovali aj na vozidlo, ktoré si osoba s ŤZP zakúpi už upravené a až následne prevedie do svojho vlastníctva či spoluvlastníctva, ak je schopná tieto skutočnosti zdokladovať.Parlament by sa mal novelou zákona zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 20. októbra tohto roka.V súčasnosti môže osoba s ŤZP požiadať o príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, aj o príspevok na úpravu vozidla.Ak potrebuje auto zároveň kúpiť a nechať upraviť, musí najprv čakať na prevod vozidla do jej vlastníctva alebo spoluvlastníctva, a až potom môže požiadať o príspevok na úpravu auta.Následne musí počkať, kým jej príspevok na úpravu úrad práce a sociálnych vecí poskytne a až tak môže dať vykonať požadovanú úpravu auta."Tým sa zbytočne odďaľuje moment, kedy bude môcť daná osoba skutočne využívať upravené osobné motorové vozidlo, ktoré pre svoj život potrebuje a na ktorý sa jej dané sociálne príspevky poskytujú," upozornila Žitňanská.Zároveň to podľa nej znemožňuje čerpať príspevok na úpravu vozidla, ak by daná osoba priamo kúpila už upravené osobné motorové vozidlo, ktoré by mohla začať používať bezodkladne.