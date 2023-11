Albánsky premiér Rama predstaví v Paríži mierový plán pre Pásmo Gazy

10.11.2023 (SITA.sk) - Albánsko na Parížskom mierovom fóre predloží plán na ukončenie najnovšej eskalácie izraelsko-palestínskeho konfliktu, predtým, než sa vymkne spod kontroly.Úrad albánskeho premiéra Ediho Ramu v piatok informoval, že Albánsko stojí neochvejne s Izraelom v boji proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, ale Izrael by sa mal brániť „v súlade s medzinárodným humanitárnym právom“.Albánsky plán vyzýva Ligu arabských štátov a Turecko, aby po prímerí zaistili bezpečné prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Izrael by potom stiahol všetky svoje sily z Pásma Gazy , pričom by kontrolu prevzali medzinárodné sily pod vedením Ligy arabských štátov, aby sa uľahčila rekonštrukcia a prechod vlády od Hamasu k Palestínskej samospráve.Podľa Ramu je tiež potrebné zorganizovať darcovskú konferenciu na obnovenie Pásma Gazy.