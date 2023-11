Ukrajina už podľa Jermaka zabehla vo vojne s Ruskom 70 metrov, zostáva je 30 najťažších 

10.11.2023 (SITA.sk) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak vyhlásil, že Ukrajina robí všetko potrebné pre čo najrýchlejšie ukončenie vojny.Ako referuje web Ukrajinská pravda, vedúci Zelenského kancelárie prirovnal snahy Ukrajincov k behu na sto metrov, no podotkol, že to najťažšie ešte len príde.„Myslím si, že nikto nevie, kedy sa vojna skončí. Môže sa skončiť veľmi náhle, a preto robíme všetko. Je veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Ale veľmi by som si prial, aby sa to stalo čo najskôr. Ak to porovnáme napríklad s pretekmi na 100 metrov, verím, že 70 metrov sme už zabehli. Ale týchto posledných 30 metrov je najťažších. A ak sa začnete považovať za víťaza, môžete stratiť všetko,“ skonštatoval Jermak.