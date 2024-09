Albert Rusnák strelil svoj prvý hetrik v profesionálnej kariére, jeho tím zdolal úradujúceho šampióna MLS

Brankára nahradil hráč z poľa

Potrebujú zbierať body

8.9.2024 (SITA.sk) - Albert Rusnák dosiaľ nikdy nestrelil tri góly v jednom zápase vo svojej profesionálnej futbalovej kariére. Všetko sa zmenilo v sobotňajšom súboji MLS Columbus - Seattle, v ktorom dosiahol hetrik a výrazne prispel k triumfu hostí 4:0 na trávniku úradujúceho šampióna MLS.Prvý gól strelil z priameho kopu v šiestej nadstavenej minúte prvého polčasu, druhý pridal spoza šestnástky v 67. min a tretí po skvelom nábehu strelou bez prípravy v 70. min. Jeho tri góly delilo od seba 25 minút čistého času.Hosťom pomohla červená karta domáceho brankára Abrahama Romera, ktorá predchádzala prvému gólu Rusnáka a nariadenému priamemu kopu.A keďže jednotka v bránke Columbusu Patrick Schulte si plnil reprezentačné povinnosti s tímom USA, Romera musel od spomenutého priameho kopu a na celý druhý polčas nahradiť stopér či stredopoliar Sean Zawadzki."Nebola to pre mňa príjemná situácia, keďže som s tým predtým nemal skúsenosti. Tak som si len natiahol rukavice a šiel chytať," povedal Zawadzki na webe MLS. Robil, čo mohol, ale hetriku Rusnáka a jednému gólu Jordana Morrisa nezabránil. Pripísal si dva zákroky."Pri svojom priamom kope som cítil o čosi väčší tlak ako zvyčajne, lebo nestál proti mne klasický brankár, ale hráč z poľa. Nebolo to fér voči nemu, ale bolo to jediné možné rozhodnutie, ktoré súper musel urobiť. Myslím si, že môj gól prispel k upokojeniu našej hry," zamyslel sa Albert Rusnák.Tridsaťročný ofenzívny stredopoliar má v drese Seattle Sounders v tejto sezóne MLS z 26 zápasov na konte 8 gólov a 12 asistencií.Seattle je v tabuľke Západnej konferencie na piatej priečke s mankom 9 bodov na lídra Los Angeles Galaxy . Columbusu patrí na Východe tretia pozícia 10 bodov za prvým Interom Miami."V konečnom dôsledku je jedno, či zvíťazíme 1:0 alebo 4:0. V tejto fáze sezóny sedem kôl pred koncom základnej časti potrebujeme zbierať body a posunúť sa pred play-off v tabuľke čo najvyššie," doplnil Albert Rusnák vo videu na webe Seattle Sounders.