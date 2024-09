Slováci pred dvoma rokmi v premiére trénera Calzonu doma podľahli Azerbajdžanu, teraz to chcú napraviť

Bude košická aréna vypredaná?

Atraktívny útočný herný štýl

Azerbajdžan potrápil Švédsko

8.9.2024 (SITA.sk) - Od Azerbajdžanu po Azerbajdžan! Tento bonmot by mohol použiť taliansky tréner Francesco Calzona pri hodnotení svojej dvojročnej práce pri slovenskej futbalovej reprezentácii.O necelé dva týždne uplynú presne dva roky odvtedy, čo pri premiére na lavičke slovenského národného tímu v Trnave prehral v Lige národov s Azerbajdžanom 1:2.V nedeľu od 18.00 h v rovnakej súťaži v Košiciach má 55-ročný Talian šancu na nápravu a bude to aj akýsi odpočet jeho práce na Slovensku.Minimálne ten fanúšikovský už prišiel. Pred dvoma rokmi v Trnave bolo na Slovákov proti Azerbajdžancom zvedavých 2875 ľudí, v nedeľu v Košiciach by mala byť vypredaná 12-tisícová aréna."Bol to vtedy náš prvý zápas a boli sme na úplnom začiatku práce s naším mužstvom. Veľmi dobre si na to pamätám a skončilo sa to veľmi nešťastne.Teraz to bude úplne odlišný zápas. Ako som už povedal, proti takémuto súperovi musíme hrať veľmi pozorne, pretože mužstvá v Európe sa už vyrovnávajú. Nenájdete slabého súpera a mohli sme to vidieť aj v Estónsku," skonštatoval Francesco Calzona na sobotnej tlačovej konferencii v Košiciach, cituje ho aj web sport.aktuality.sk.Na otázku, v čom konkrétne sa Slováci počas dvoch rokov pod jeho vedením zlepšili, odpovedal: "V prvom rade po taktickej či technickej stránke, ale najmä mentálne. Musíme sa však naďalej zlepšovať, pretože aj ostatní sa stále posúvajú vpred."Jeho zverenci rozbehli C-divíziu Ligy národov víťazstvom 1:0 v Estónsku. Napohľad sa zdá, že bolo utrápené, ale nie je to pravda.Slováci dominovali vo všetkých herných činnostiach vrátane streleckých pokusov celkovo (26-6) aj na bránku (6-2) a mali aj jasnú územnú prevahu.Predvádzali atraktívny útočný herný štýl, len finálová fáza permanentne zlyhávala. Pred zaplnenou Košickou futbalovou arénou by to chceli napraviť."Ak sa dostávame s veľkým počtom hráčov do pokutového územia súpera, tak šanca na gól okamžite rastie a je len otázka času, kedy to tam padne," myslí si Calzona.Azerbajdžan pod vedením portugalského stratéga Fernanda Santosa prehral v úvodnom vystúpení v LN doma so Švédskom (1:3), ale severanov výrazne trápil. Čo očakáva Calzona od súpera?"Bol by to úplne iný zápas, ak by Azerbajdžan strelil gól ako prvý a možno premenil penaltu. V predchádzajúcej edícii Ligy národov skončili na 2. mieste v skupine a boli ešte vyššie ako my. Proti takémuto súperovi musíme hrať s najvyššou ostražitosťou a podať stopercentný výkon," zdvihol varovný prst tréner Slovákov.Na adresu svojho náprotivka, čoskoro sedemdesiatnika Fernanda Santosa, tréner Calzona obdivne doplnil: "Je to vynikajúci tréner, ktorý dokázal vyhrať majstrovstvá Európy, ako aj prvú edíciu Ligy národov. Trénoval FC Porto, Besiktas Istanbul, portugalskú aj grécku reprezentáciu, tiež Poľsko. Mám voči nemu obrovský rešpekt, pretože to pre mňa znamená veľmi veľa, že môžem čeliť takej veľkej persóne.“