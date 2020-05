Album Giľav! je oslavou rómskej piesne

Zachovávať tradičnú kultúru s odkazom na pôvodné piesne. Z tejto potreby vzniklo unikátne CD Giľav! z dielne vydavateľstva Real Music House. Nahrávka predstavuje autenticky nahraté piesne v podaní výnimočných rómskych hudobníkov. Protagonistami albumu sú manželia Marcela a Jozef Dreveňákovi, pochádzajúci z Bardejova. V ich podaní zaznieva autentická rómska hudba, ktorou aktuálne žijú. Koncept šestnástich skladieb v originálnom rómskom jazyku neotvára poslucháčovi len svet starých piesní, ale aj tých pomalých - určených na počúvanie, tanečných či moderných. Prostredníctvom svojho hudobného dedičstva sa tak dvojica interpretov prihovára širšiemu publiku milovníkov world music aj folklóru ako takého. Album Giľav! (v preklade Spievaj!) je poctou tradičnej rómskej ľudovej piesni.

Na projekte sa dramaturgicky a odborne podieľala etnologička a muzikologička Jana Belišová z OZ Žudro, ktorá s manželmi Dreveňákovcami spolupracovala už v minulosti. Práve jej zásluhou vznikol festival Phurikane giľa, kde sa hudobníci prvýkrát zviditeľnili. Projekt, mapujúci staré rómske piesne, priniesol verejnosti okrem nahrávok aj talentovaných rómskych spevákov a hudobníkov, ktorí dovtedy nemali možnosť vystupovať. Marcela a Jozef Dreveňákovi sa tak stali členmi multietnického hudobného projektu afterPhurikane, s ktorým vystupovali na domácich i zahraničných pódiách. Snaha zachovávať a zaznamenávať skutočné piesne, ktoré si Rómovia spievajú doma, vyústila v spoluprácu s vydavateľstvom Real Music House. „Nahrávky tohto typu majú nespochybniteľný hudobný aj sociologický význam. Úspešný koncept moderných "field recordings" považujeme za mimoriadne dôležitý, najmä v období, kedy tradície bojujú s modernými technológiami,“ vysvetľuje vydavateľ a producent Róbert Pospiš z Real Music House.

Sila albumu spočíva v jeho úprimnosti a “živosti“, ktorú sa pri samotnom nahrávaní podarilo preniesť do štúdia a spracovať do kvalitnejšej podoby. „Myslím si, že to má význam aj pre samotných Rómov, pretože niektoré zo starších CD, ktoré vznikli v rámci projektov OZ Žudro sú “len“ autentické nahrávky z terénu a Rómovia sami túžili po kvalitnejších. Som rada, že sa piesňam, ktoré majú tak radi, dostalo také kvalitné spracovanie,“ prezrádza Jana Belišová. Väčšinu rómskych piesní, ktoré môžete počuť na nahrávke, naučila Marcelu Dreveňákovú jej mama Anna Michaliková. Tieto krásne starodávne piesne spieva doma so svojimi deťmi a jej manžel Jozef Dreveňák ich má v láske aj v dobe populárnej rómskej hudby. Rodina Dreveňákovcov je živým dôkazom, že tradičné rómske piesne majú najlepšie podmienky pre svoj život a pulzovanie práve v rodinách. „Záležalo nám na úprimnom podaní. Giľav! je v tomto smere mimoriadnou nahrávkou. Veríme, že fenomén autenticky nahratých skladieb docenia aj poslucháči. Je to krásny album,“ dodáva Pospiš. Vydanie nahrávky podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Album Giľav! – Piesne, ktoré si Rómovia spievajú doma vyšiel vo vydavateľstve Real Music House.

Vypočujte si album Giľav! – Piesne, ktoré si Rómovia spievajú doma:

https://gilav.bandcamp.com

Viac informácii o CD Giľav! – Piesne, ktoré si Rómovia spievajú doma:

https://www.realmusichouse.sk/obchod/hudba/gilav-piesne-ktore-si-romovia-spievaju-doma/

Zdroj

REAL MUSIC HOUSE