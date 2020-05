Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Glass Animals, Jenny Hval a Liraz na Pohode 2021 + novinky Pohoda in The Air

Prvými účinkujúcimi festivalu sú čerstvý držiteľ Ocenenia za prínos do hudby na Radio Head Awards Milan Lasica a Dorota Nvotová, ktorí spolu zahrajú piesne z albumu Bolo nás jedenásť ako aj ďalšie skladby. Ďalším potvrdeným menom Pohoda in the Air sú Tittingur, ktorí o dva týždne vydajú nový album s názvom Epiphany. Album vznikal prevažne v Kodani počas minulého roka a vyjde ako prvý album od Tittinguru na platni cez lebel weltschmerzen.

Pohoda in the Air

Online Festival Pohoda in the Air sa uskutoční v pôvodnom termíne 24. ročníka Pohody, streamovať sa bude každý deň od štvrtka do nedele. Okrem streamu z letiska uvidia „virtuálni návštevníci“ festivalu koncerty zo sveta, ušité na mieru pre Pohodu či premiéru dokumentu Orchester z krajiny ticha z produkcie Pohody o prvom afganskom ženskom orchestri ZOHRA od režisérky Lucie Kašovej. Silné zastúpenie bude mať vizuálne umenie. Hlavný stream Pohody in the Air bude možné sledovať na webe Pohody, ako aj na Facebooku a YouTube kanáli festivalu. Na webe budú dostupné aj ďalšie paralelné streamy a pohľady na areál festivalu.

Na festival sa môžu fanúšikovia Pohody pripravovať už teraz v špeciálnej edícii merchu, ktorý vznikol recyklovaním toho starého. Predfestivalovou novinkou bude aj Pohoda in the Air Urpiner stage box – ľudia si môžu pred festivalom objednať balenie pív s „pohoďáckym“ pohárom, pričom špeciálnu funkciu bude mať aj samotná krabica. Bude ju možné premeniť na funkčný stage na sledovanie festivalu. Ďalšie informácie a mená účinkujúcich Pohoda in the Air, ako aj Pohody 2021 budú postupne pribúdať na webe www.pohodafestival.sk.

Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes

Po fantastickom koncerte s Atoms for Peace sa na Pohodu vráti Thom Yorke, tentokrát s projektom Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes. Predstaví sa s dielami, ktoré mapujú jeho sólovú kariéru spoločne s legendárnym producentom Nigelom Godrichom a vizuálnym mágom Tarikom Barrim. Minulý rok vydal tretí sólový album Anima. Podľa Pitchforku ide o jeho „najambicióznejší a najsebavedomejší album“, britský The Telegraph mu dal hodnotenie 10/10 a označil ho za bezútešnú dystopickú rapsódiu, na ktorú si môžete skutočne zatancovať.

Glass Animals

Inteligentný pop – spojenie, ktoré by u nás mnohí označili za oxymoron, je faktom v tvorbe kapely Glass Animals. V máji 2016 vydali druhý album How to Be a Human Being, ktorý znamenal ich definitívny prienik medzi najhorúcejšie kapely súčasnosti. Bývalý študent neurológie, spevák Dave Bayley, sa na albume vyznamenal ako skvelý pozorovateľ a rozprávač príbehov bežných ľudí. Na Pohode mali vystúpiť už v roku 2018, no pre vážne zranenie bubeníka Joea Seawarda museli zrušiť zvyšok turné a tento rok ich účasť znemožnilo šírenie koronavírusu. Aktuálne sa ale pridali do zástupu opätovne potvrdených umelcov presunutého 24. ročníka Pohody.

Jenny Hval

Na letisku Trenčín vystúpi aj výrazná predstaviteľka severského pesničkárstva – Jenny Hval. V septembri 2019 vydala siedmu štúdiovku s názvom The Practice of Love. Album je sondou do starnutia, vzťahu človeka k Zemi i sebe samému a pomyselnou lupou nad našimi predstavami o intimite. Pitchfork ho zaradil do kategórie Best New Music so slovami: „Prináša opojný osobný vklad do sveta tanečnej hudby, aby tak vznikol pôsobivý transcendentálny album, ktorý žije na hranici popu a avantgardy.“

Liraz

Návštevníci Pohody 2021 sa môžu tešiť aj na iránsko-izraelskú speváčku, tanečníčku, pesničkárku a herečku Liraz (zahrala si napríklad vo filmoch ako Fair Game či A Late Quartet). Liraz vo svojom hudobnom projekte kombinuje moderné zvuky i beaty Los Angeles a Tel Avivu s etnickými príchuťami jej perzských/teheránskych koreňov. V novembri vydala pieseň Zan Bezan, ktorá je jej osobným statementom a volaním po rodovej rovnosti. Táto pulzujúca elektro-popová pieseň je ochutnávkou z jej druhého albumu, ktorý vyjde koncom mája.

Potvrdení umelci festivalu Pohoda 2021:

Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, FKA twigs, The Libertines, Glass Animals, Metronomy, Wolf Alice, Archive, Frank Carter & The Rattlesnakes, Floating Points Live, Jenny Hval, black midi, Hatari, Shame, Paula Temple, Emel Mathlouthi, Kokoroko, Marina Satti & Fonés, Black Country, New Road, Tomáš Klus, Acid Arab Live, Injury Reserve, Bazzookas, Wooze, Liraz, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Iva Bittová a Dunaj, PENGSHUi, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Space Lady, Paupière, Malox, Crack Cloud, Shht, PoiL, Murman Tsuladze a Trupa Trupa...