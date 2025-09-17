Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Hudba

17. septembra 2025

Album Je to stále tak Petra Lipu vychádza v reedícii



Album ponúka 12 piesní, z toho desať noviniek slovenských a českých autorov, napr. skladateľov Andreja Šebana, Borisa Urbánka či textárov Milana Lasicu, Daniela Mikletiča a ďalších.



Album Je to stále tak Petra Lipu vychádza v reedícii

Legendárny slovenský džezový spevák Peter Lipa nahral a vydal svoj štúdiový album Je to stále tak v roku 1987. V týchto dňoch vychádza vo vynilovej aj CD reedícii. 24hod.sk informovala PR manažérka Renáta Tomášová.


Album ponúka 12 piesní, z toho desať noviniek slovenských a českých autorov, napr. skladateľov Andreja Šebana, Borisa Urbánka či textárov Milana Lasicu, Daniela Mikletiča a ďalších. Samotný Peter sa autorsky podieľal na viacerých skladbách, a tak možno bez nadsádzky povedať, že album ho predstavuje ako komplexnú a vyzretú autorsko-interpretačnú osobnosť. Táto vinylová reedícia kompletizuje zbierku najlepších Lipových albumov, vydaných vo vydavateľstve OPUS v aktuálnom LP formáte.

„Bol som už rozbehnutý. Ani neviem ako, ale zrazu, v mojich 43 rokoch som dostal v Opuse možnosť nahrávať môj druhý album. Tentokrát som zabudol na milované štandardy a vrhol som sa skladať s kolegami nové pesničky. Okrem Work songu (Pracovná), ktorý som vtedy považoval za svoju hymnu. Milan mi napísal slovenský text, ktorý bol zároveň tak trochu mojim manifestom. A ja som toto posolstvo rozdelil na úvod a záver celého albumu. Tak vznikol koncept, ktorý chce poslucháčovi predstaviť môj nový hudobný svet. Sám by som to určite nebol zvládol,“ uviedol k vzniku albumu Peter Lipa.

Dodáva, že mal dvoch dôležitých partnerov a producentov. „Gitarista Andrej Šeban a klavirista Boris Urbánek boli pri mne. Učesali aj moje skladateľské ambície, ku ktorým som sa dostal cez dva Milanove texty. Blues o jedenástom prste a Dotazník. Ostatné skladby boli ich dielom a moje nadšenie z nich ma dodnes ešte stále neopustilo. Našli sme nových, vynikajúcich hudobníkov, s ktorými som predtým nehral. Najprv prišli do štúdia a následne sa stali členmi môjho bandu Combo Petra Lipu. Boli to Karol Lago - saxofón, Janko Fabrický - bicie, Toník Jaro - basa a na trubke hral vtedy ani nie 18-ročný Juraj Bartoš. Bol som nadšený z textov, pesničiek, nahrávania a aj neskoršej živej prezentácie hudby k tomuto albumu. Obal je dielom vynikajúcej výtvarníčky Agneši Sigetovej. To bol začiatok môjho zbližovania sa s výtvarným umením. Ostal som mu verný aj na ďalších albumoch.“

Zomrela hviezda legendárneho seriálu Akty X
