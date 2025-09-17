|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugénia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2025
Zomrela hviezda legendárneho seriálu Akty X
Smutná správa zasiahla fanúšikov populárnych seriálov Akty X a Hrozba z temnoty. Zomrela americká herečka Paula Shawová, ktorá zažiarila v niekoľkých sériách. Mala 84 ...
Zdieľať
18.9.2025 (SITA.sk) - Smutná správa zasiahla fanúšikov populárnych seriálov Akty X a Hrozba z temnoty. Zomrela americká herečka Paula Shawová, ktorá zažiarila v niekoľkých sériách. Mala 84 rokov.
Ikona americkej filmovej ale hlavne televíznej a seriálovej tvorby Paula Shawová zomrela v spánku po dlhej chorobe v kanadskom Vancouveri. Preslávila sa v seriáloch Akty X a Hrozba z temnoty, ale jedna z jej najznámejších postáv je aj pani Pamela Voorheesová v snímke Freddy vs. Jason.
Okrem hereckej dráhy sa Paula Shawová venovala výučbe kurzov osobného rozvoja, ktoré nepretržite viedla takmer 30 rokov. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje portál New York Post a časopis Hollywood Reporter.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela hviezda legendárneho seriálu Akty X © SITA Všetky práva vyhradené.
Ikona americkej filmovej ale hlavne televíznej a seriálovej tvorby Paula Shawová zomrela v spánku po dlhej chorobe v kanadskom Vancouveri. Preslávila sa v seriáloch Akty X a Hrozba z temnoty, ale jedna z jej najznámejších postáv je aj pani Pamela Voorheesová v snímke Freddy vs. Jason.
Okrem hereckej dráhy sa Paula Shawová venovala výučbe kurzov osobného rozvoja, ktoré nepretržite viedla takmer 30 rokov. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje portál New York Post a časopis Hollywood Reporter.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela hviezda legendárneho seriálu Akty X © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Album Je to stále tak Petra Lipu vychádza v reedícii
Album Je to stále tak Petra Lipu vychádza v reedícii