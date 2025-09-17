Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.9.2025
 Meniny má Eugénia
 Gala

17. septembra 2025

Zomrela hviezda legendárneho seriálu Akty X



Smutná správa zasiahla fanúšikov populárnych seriálov Akty X a Hrozba z temnoty. Zomrela americká herečka Paula Shawová, ktorá zažiarila v niekoľkých sériách. Mala 84 ...



thinkstockphotos 523626332 676x451 18.9.2025 (SITA.sk) - Smutná správa zasiahla fanúšikov populárnych seriálov Akty X a Hrozba z temnoty. Zomrela americká herečka Paula Shawová, ktorá zažiarila v niekoľkých sériách. Mala 84 rokov.


Ikona americkej filmovej ale hlavne televíznej a seriálovej tvorby Paula Shawová zomrela v spánku po dlhej chorobe v kanadskom Vancouveri. Preslávila sa v seriáloch Akty X a Hrozba z temnoty, ale jedna z jej najznámejších postáv je aj pani Pamela Voorheesová v snímke Freddy vs. Jason.

Okrem hereckej dráhy sa Paula Shawová venovala výučbe kurzov osobného rozvoja, ktoré nepretržite viedla takmer 30 rokov. Informuje o tom web TN.cz, ktorý cituje portál New York Post a časopis Hollywood Reporter.



Zdroj: SITA.sk - Zomrela hviezda legendárneho seriálu Akty X © SITA Všetky práva vyhradené.

