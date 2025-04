Album Nirvany s podpismi všetkých členov vydražili za 18.600 libier

Obal LP-platne Nevermind od americkej grungeovej skupiny Nirvana sa na stredajšej dražbe v Británii predal za 18.600 libier (21.700 eur). Vzácny predmet je podpísaný všetkými troma jej členmi, informovala stanica BBC News.





Kurt Cobain, Chris Novoselic a Dave Grohl sa krstnými menami podpísali pre miestneho fanúšika čiernou fixkou na prednú stranu obalu svojho druhého štúdiového albumu po koncerte skupiny v britskom meste Bristol začiatkom novembra 1991. Svetovými superhviezdami sa stali len krátko predtým.Po viac ako 30 rokoch uskladnenia v podkroví sa obal platne dostal do dražby aukčnej siene Wessex Auction Rooms v anglickom grófstve Wiltshire.Aukcionár a odborník na hudbu Martin Hughes pre BBC News povedal, že ide o „pravdepodobne najlepšie podpísaný exemplár tohto albumu, aký sa kedy dostal na trh“.„Som nesmierne nadšený, že sa do našej aukcie dostala taká dôležitá časť hudobnej histórie. Kompletné sady autogramov skupiny Nirvana z tohto obdobia sú mimoriadne vzácne a mať ich tak dokonale podpísané na obale jej najikonickejšieho albumu je snom každého zberateľa,“ dodal Hughes.Album „Nevermind“, vydaný v septembri 1991, priniesol Nirvane medzinárodný úspech a predalo sa z neho 30 miliónov kusov. Vyznačuje sa uhladenejším zvukom než dovtedajšia tvorba skupiny. S piesňami ako „Smells Like Teen Spirit“, "In Bloom", „Come as You Are“ a „Lithium“ sa stal kultúrnym fenoménom 90. rokov.