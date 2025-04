Detská železnica Košice čoskoro zaháji novú sezónu, návštevníci sa môžu tešiť na tradičný program

Pozvoľný rozbeh sezóny

20.4.2025 (SITA.sk) - V posledný aprílový víkend odštartuje jediná detská železnica na Slovensku, Detská železnica Košice , svoju tohtoročnú prevádzku. Ako informovala Zuzana Lehotská z OZ Detská železnica Košice, sezónu začnú 26. a 27. apríla. Návštevníci sa môžu tešiť na tradičný program, no počas sezóny ich čaká aj viacero noviniek.„Rozbeh sezóny bude pozvoľný, v sobotu, 26. apríla si môžu návštevníci vychutnať prvé jazdy historickými súpravami s odchodom zo stanice Čermeľ o 09:15, 10:45, 12:15, 13:45 a 15:15. Pokladňa bude otvorená vždy 20 minút pred odchodom vlaku," uviedla Lehotská. Doplnila, že v nedeľu 27. apríla je o 09:00 pripravené slávnostné otvorenie spojené s prestrihnutím pásky. Nachystaná bude aj balónová výzdoba a chýbať nebude ani prepad vlaku.„V tento deň je pre návštevníkov pripravený zahustený cestovný poriadok s atraktívnym križovaním vlakom na stredovej stanici Vpred aj s obľúbeným westernovým prepadom o 09:15, 10:45 a 12:15,“ ozrejmila Lehotská.Program patrí k oslavám dňa mesta Košice a vznikol s podporou mesta. Návštevníci môžu počas otváracieho víkendu využiť špeciálnu dopravu v podobe historickej električky DPMK a retro autobusu ŠKODA 706 RTO Veterán Bus Diamant, ktoré ich zavezú priamo do Čermeľa.„Vzhľadom na obmedzené parkovacie kapacity odporúčame použiť hromadnú dopravu, bicykel alebo parkovisko na Alpinke,“ podotkla Lehotská s tým, že bližšie informácie o otváracom víkende sú dostupné na webe www.detskazeleznica.sk. Tohtoročná sezóna prinesie aj novinku v podobe takzvaných parných víkendov. Konať sa budú každý párny víkend.„Na trať vypravia niektorý z dvoch parných rušňov Katku U36 003 z roku 1884 alebo Krutwiga U29 101 z roku 1957. Vo vlakovej súprave sa objavia aj dva historické letné výletné vozne, ktoré prešli kompletnou generálnou opravou,“ objasnila Lehotská.„Úpravou cestovného poriadku reagujeme na potreby návštevníkov, preto sme v letnom období zaviedli neskoršie odchody zo stanice Alpinka. Opäť sprístupníme trenažér pre rušňovodičov, terénne úpravy na Alpinke zasa uľahčia nastupovanie a vystupovanie do historických vozňov. V júli čaká cestujúcich aj vypravenie mimoriadneho nočného vlaku s prvou železničnou talk-show,“ doplnil riaditeľ Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský . V auguste je zas pripravená dvojdňová oslava vzniku detskej železnice. Dni parnej nostalgie podporí Košický samosprávny kraja aj sponzori.„Príprava programu, ale aj samotná prevádzka historických vozidiel je finančne náročná. Napriek každoročnej objednávke mesta Košice však dobrovoľníci z občianskeho združenia, aj vzhľadom na neustále rastúce náklady, neustále hľadajú rôzne možnosti financovania,“ podotkla Lehotská. Lehotský dodal, že ide najmä o projekty, železnička sa tiež snaží získať podporu od štátu aj sponzorov.„Žiaľ, až na výnimky, nenachádzame veľkú podporu, ešteže mesto Košice stojí o funkčnosť tejto historickej atrakcie,“ poznamenal Lehotský. Je toho názoru, že občianskemu združeniu chýba systematické financovanie, najmä zo strany štátu.„Máme pripravených mnoho inovatívnych a veľmi zaujímavých projektov, nielen mestského, ale regionálneho významu,“ doplnil s tým, že už čoskoro poniektoré z nich predstavia verejnosti i vedeniu samospráv. Tento rok si Košická detská historická železnica pripomína 70. výročie jej vzniku.„Sme nesmierne hrdí na našu históriu a tešíme sa, že môžeme aj naďalej prinášať radosť a vzdelávanie pre všetky generácie. Vďaka podpore mesta Košice, našich dobrovoľníkov, nadšencov a sponzorov, dokážeme udržiavať túto unikátnu technickú pamiatku pri živote. Veríme, že novinky a tradičný program tohtoročnej sezóny opäť prilákajú množstvo návštevníkov,“ uviedol riaditeľ Detskej železnice Košice Ľubomír Lehotský. Vlani získala železnica aj ocenenie ´Zážitok roka KSK´. Záujem o ňu je z roka na rok vyšší, minulý rok previezla viac ako 55-tisíc cestujúcich.