Albumy Jany Kirschner a skupiny Peha vychádzajú na vinylovej platni

Album Pelikán Jany Kirschner vyšiel v roku 2002 a v týchto dňoch vychádza prvýkrát na vinyle ako 2LP. Album, na ktorom sú nielen hity So životom v ohrození, November či známy duet s Robertom Kodymom Myslím na tebe, prináša aj speváčkine anglické piesne. Album zo začiatku milénia prináša to najlepšie zo slovenskej hudby.V roku 2005 vydala prešovská skupina Peha album Deň medzi nedeľou a pondelkom. Album priniesol viacero dodnes nezabudnuteľných hitov ako Za tebou, Spomaľ či Opýtaj sa, Renesancia alebo Deň medzi nedeľou a pondelkom.Tento album definitívne potvrdil líderskú pozíciu Kataríny Knechtovej nielen v skupine, ale najmä medzi slovenskými speváčkami, vychádza prvýkrát ako LP. "Je to náš posledný a, paradoxne, najúspešnejší album. Čas veľmi rýchlo uteká a je to už 17 rokov od jeho vydania. Ale deň medzi nedeľou a pondelkom nikdy neprišiel," uviedla pre médiá speváčka.