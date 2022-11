Video: Nový singel Roba Opatovského s Bystríkom Na kopce odštartoval vianočné obdobie

Tesne pred tým predstavil videoklip ku skladbe Na kopce!, ktorý je inšpirovaný filmom S tebou mě baví svět.

November sa pre Roba Opatovského nesie v znamení plného pracovného nasadenia. Jeho minuloročný album Šťastné a Veselé, ktorý mal mimoriadny úspech, sa dočkal aj svojho vinylového vydania. „Je to taký môj osobný umelecký posun. Povedal som si, že album, ktorý vyšiel minulý rok, ktorý som nahrával aj so symfonickým orchestrom a viacerými hosťami, mal úspech aj za situácie, aká vtedy bola, a pesničky sa vydarili, tak si to zaslúži,“ povedal spevák a doplnil, že skladby prešli novým masteringom a zmestilo sa ich tam všetkých dvanásť. Vrátane skladby Na kopce!, ktorú nahral spoločne s Bystríkom a tento týždeň k nej vyšiel aj videoklip.

Robo Opatovský & Bystrík - Na kopce!

Videoklip ku skladbe nahrali ešte v januári tohto roka. Aby mal tú správnu atmosféru, bolo potrebné, aby bolo dostatočne nasnežené. „Hneď po Silvestri sme mali ísť na pár dní do Oravského hája, ale vtedy nebol sneh. Čakali sme teda, kým nasneží. No potom prišiel druhý extrém, kedy bolo mínus dvanásť stupňov Celzia a pán režisér sa rozhodol, že v jednej scéne pôjdem do vody. Do zamrznutého jazera sme vysekali štvorec, do ktorého som sa ponoril, pričom nezbedné detská mi zobrali šaty a musel som ich naháňať,“ prezradil R. Opatovský. Keďže sa mu páči film S tebou mně baví svět, tak ho videoklip s príbehom otcov, ktorí zobrali deti do hôr, musia im robiť program, veľmi teší.

Tento rok čaká fanúšikov Roba Opatovského, ktorý má najviac vianočných albumov (4) spomedzi slovenských interpretov, opäť aj vianočné turné. To štartuje už v nedeľu. 27. novembra v Trnave a pokračovať bude zastávkami v Bratislave, Tatranskej Lomnici, Košiciach, Trenčíne, Bardejove a v Topoľčanoch. Koncert v Bratislave bude mať naviac ďalší mimoriadny moment. Diváci si tu užijú aj krst albumu Šťastné a Veselé. Väčšina koncertov v rámci turné je už teraz vypredaná či tesne pred vypredaním. Posledné voľné vstupenky ostávajú už len v Trenčíne, Košiciach a v Bardejove. „Každý koncert v rámci turné odštartujeme skladbou Šťastné a veselé. Je tam atmosféra, tanec a aj detský zbor. Prídu fantastickí hostia a odohráme moje vianočné klasiky ako Vianočná pošta, Čas sviečok, ale aj novinky Poďme si priať, Na kopce!“ prezrádza spevák. Vstupenky na turné sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk

ROBO OPATOVSKÝ Šťastné a Veselé Tour

27.11.2022 Trnava (VYPREDANÉ)

01.12.2022 Bratislava (VYPREDANÉ)

03.12.2022 Tatranská Lomnica

04.12.2022 Košice

05.12.2022 Trenčín

09.12.2022 Bardejov

11.12.2022 Topoľčany (VYPREDANÉ)