|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 5.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Regína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. septembra 2026
Alcaraz a Sobolenková idú ďalej, no pozornosť pútali sestry Williamsové. Fanúšikom však radosť neurobili – VIDEO
Najslávnejšia sesterská dvojica v tenise spolu získala 14 grandslamových titulov vo štvorhre a tri olympijské zlaté medaily. Obhajcovia titulu vo dvojhre na US Open Carlos Alcaraz aj Arina Sobolenková ...
Zdieľať
5.9.2026 (SITA.sk) - Najslávnejšia sesterská dvojica v tenise spolu získala 14 grandslamových titulov vo štvorhre a tri olympijské zlaté medaily.
Obhajcovia titulu vo dvojhre na US Open Carlos Alcaraz aj Arina Sobolenková postúpili do osemfinále a tenisové ikony Serena s Venus Williamsovou prehrali pri svojom dlho očakávanom návrate do grandslamovej štvorhry.
Španiel, ktorý sa vrátil po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením, porazil Číňana Wu I-pinga jednoznačne 3:0 na sety a zabezpečil si tak miesto vo štvrtom kole, zatiaľ čo Bieloruska bola podobne dominantná.
Alcaraz sa o miesto vo štvrťfinále pobije s 20. nasadeným Američanom Tommym Paulom, ktorý zdolal 15. nasadeného Alexandra Bublika 3:2 na sety.
"Spôsob, akým hrá, je neuveriteľný, rytmus, ktorý má pri každom údere... Jeho loptičky sa na kurte veľa šmýkajú a pre mňa je niekedy naozaj ťažké to kontrolovať. Ale myslím si, že som hral agresívne," uviedla mužská nasadená dvojka.
"Myslím si, že moja úroveň je naozaj dobrá. Dostávam sa postupne rytmu súťaže. V najťažších chvíľach hrám inteligentne," dodal Alcaraz.
Ženská svetová jednotka Sobolenková sa pri vyradení Rachimovovej potykala aj s nepríjemným zápachom marihuany – čoraz častejším problémom na US Open – ktorý sa šíril z tribún.
"Je trochu zložité zvládnuť ten zápach, keď sa snažíte hrať čo najlepšie," povedala po dueli a počas neho sa na to sťažovala rozhodcovi.
Aby mala šancu zostať na prvom mieste v rebríčku WTA, musí zopakovať titul šampiónky spred roka. V ďalšom kole sa stretne s Taylor Townsendovou, ktorá zdolala 15. nasadenú Rusku Dianu Šnajderovú 2:1 na sety.
Všetky oči večerného programu sa však upierali na sestry Williamsové, ktoré si spolu zahrali grandslamový turnaj vo štvorhre prvýkrát od roku 2022.
Duo sa ukázalo na US Open po tom, čo sa 23-násobná grandslamová šampiónka vo dvojhre Serena vrátila zo štvorročného dôchodku a hrala na Wimbledone.
Najslávnejšia sesterská dvojica v tenise – ktorá spolu získala 14 grandslamových titulov vo štvorhre a tri olympijské zlaté medaily – však prehrala 1:2 na sety proti štrnástej nasadenej dvojici Chan Hao-ching z Taiwanu a Austrálčanke Maye Jointovej po vyše trojhodinovom boji.
Sestry Williamsové predviedli záblesky svojej brilantnej formy a spamätali sa po prehranom úvodnom sete a tretí rozhodol až supertajbrejk. V ňom viedli Američanky už 5:0, no súperky sa z tohto nepriaznivého stavu dostali a napokon to ovládli 10:7.
Ďalej na turnaji idú aj tretia nasadená Američanka Jessica Pegulová, Ukrajinka Marta Kosťuková aj ďalšia domáca tenistka Emma Navarrová, ktorá prekvapila siedmu nasadenú Češku Karolínu Muchovú.
V mužskej kategórii jedenásty nasadený Frances Tiafoe pohodlne zvíťazil nad Monačanom Valentinom Vacherotom a ďalším jeho súperom bude Rus Daniil Medvedev.
Bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas (53. miesto v rebríčku ATP) triumfoval nad Čechom Jiřím Lehečkom 3:1 na sety a prvýkrát sa dostal do štvrtého kola US Open, kde ho čaká ôsmy nasadený Američan Ben Shelton.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz a Sobolenková idú ďalej, no pozornosť pútali sestry Williamsové. Fanúšikom však radosť neurobili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obhajcovia titulu vo dvojhre na US Open Carlos Alcaraz aj Arina Sobolenková postúpili do osemfinále a tenisové ikony Serena s Venus Williamsovou prehrali pri svojom dlho očakávanom návrate do grandslamovej štvorhry.
Španiel, ktorý sa vrátil po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením, porazil Číňana Wu I-pinga jednoznačne 3:0 na sety a zabezpečil si tak miesto vo štvrtom kole, zatiaľ čo Bieloruska bola podobne dominantná.
Alcaraz sa o miesto vo štvrťfinále pobije s 20. nasadeným Američanom Tommym Paulom, ktorý zdolal 15. nasadeného Alexandra Bublika 3:2 na sety.
"Spôsob, akým hrá, je neuveriteľný, rytmus, ktorý má pri každom údere... Jeho loptičky sa na kurte veľa šmýkajú a pre mňa je niekedy naozaj ťažké to kontrolovať. Ale myslím si, že som hral agresívne," uviedla mužská nasadená dvojka.
"Myslím si, že moja úroveň je naozaj dobrá. Dostávam sa postupne rytmu súťaže. V najťažších chvíľach hrám inteligentne," dodal Alcaraz.
Zápach marihuany
Ženská svetová jednotka Sobolenková sa pri vyradení Rachimovovej potykala aj s nepríjemným zápachom marihuany – čoraz častejším problémom na US Open – ktorý sa šíril z tribún.
"Je trochu zložité zvládnuť ten zápach, keď sa snažíte hrať čo najlepšie," povedala po dueli a počas neho sa na to sťažovala rozhodcovi.
Aby mala šancu zostať na prvom mieste v rebríčku WTA, musí zopakovať titul šampiónky spred roka. V ďalšom kole sa stretne s Taylor Townsendovou, ktorá zdolala 15. nasadenú Rusku Dianu Šnajderovú 2:1 na sety.
Všetky oči večerného programu sa však upierali na sestry Williamsové, ktoré si spolu zahrali grandslamový turnaj vo štvorhre prvýkrát od roku 2022.
Duo sa ukázalo na US Open po tom, čo sa 23-násobná grandslamová šampiónka vo dvojhre Serena vrátila zo štvorročného dôchodku a hrala na Wimbledone.
Najslávnejšia sesterská dvojica v tenise – ktorá spolu získala 14 grandslamových titulov vo štvorhre a tri olympijské zlaté medaily – však prehrala 1:2 na sety proti štrnástej nasadenej dvojici Chan Hao-ching z Taiwanu a Austrálčanke Maye Jointovej po vyše trojhodinovom boji.
Sestry Williamsové predviedli záblesky svojej brilantnej formy a spamätali sa po prehranom úvodnom sete a tretí rozhodol až supertajbrejk. V ňom viedli Američanky už 5:0, no súperky sa z tohto nepriaznivého stavu dostali a napokon to ovládli 10:7.
Tsitsipas prekvapuje
Ďalej na turnaji idú aj tretia nasadená Američanka Jessica Pegulová, Ukrajinka Marta Kosťuková aj ďalšia domáca tenistka Emma Navarrová, ktorá prekvapila siedmu nasadenú Češku Karolínu Muchovú.
V mužskej kategórii jedenásty nasadený Frances Tiafoe pohodlne zvíťazil nad Monačanom Valentinom Vacherotom a ďalším jeho súperom bude Rus Daniil Medvedev.
Bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas (53. miesto v rebríčku ATP) triumfoval nad Čechom Jiřím Lehečkom 3:1 na sety a prvýkrát sa dostal do štvrtého kola US Open, kde ho čaká ôsmy nasadený Američan Ben Shelton.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz a Sobolenková idú ďalej, no pozornosť pútali sestry Williamsové. Fanúšikom však radosť neurobili – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
PSG sa v novej sezóne naďalej trápi, v lige ešte nevyhralo. Monako otočilo zápas v Paríži – VIDEO
PSG sa v novej sezóne naďalej trápi, v lige ešte nevyhralo. Monako otočilo zápas v Paríži – VIDEO