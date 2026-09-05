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05. septembra 2026
PSG sa v novej sezóne naďalej trápi, v lige ešte nevyhralo. Monako otočilo zápas v Paríži – VIDEO
Víťazný gól "kniežat" padol v 72. minúte a kraľujú tak s plným počtom bodov celej súťaži. Pomalý štart Paríža Saint-Germain vo francúzskej Ligue 1 pokračuje aj naďalej, keď úradujúci ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Víťazný gól "kniežat" padol v 72. minúte a kraľujú tak s plným počtom bodov celej súťaži.
Pomalý štart Paríža Saint-Germain vo francúzskej Ligue 1 pokračuje aj naďalej, keď úradujúci šampióni Ligy majstrov viedli, no doma napokon prehrali s Monakom 1:2, ktoré je na čele tabuľky.
Kapitán Marquinhos poslal PSG do vedenia tesne po polhodine v Parku princov, kde tím Luisa Enriqueho hral pred vlastnými fanúšikmi prvýkrát v tejto sezóne.
Monako v druhom polčase otočilo vďaka Nazinhovi a Stanisovi Idumbovi. Víťazný gól "kniežat" padol v 72. minúte a kraľujú tak s plným počtom bodov celej súťaži.
PSG, ktoré pred začiatkom zápasu oznámilo, že Enrique podpísal predĺženie zmluvy do roku 2030, začne svoju snahu o zisk tretieho titulu v LM za sebou budúci týždeň doma so Slovanom Bratislava.
Stane sa tak po slabšom štarte v domácej lige, keď po troch dueloch majú na konte iba dva body – aktuálna strata na vedúce Monako je sedem bodov.
"Jednoznačne sme si zaslúžili vyhrať. To je môj názor. Videl som toto stretnutie a bol to typický súboj, v ktorom sme boli lepší ako súper a vytvorili sme si oveľa viac šancí, ale brankár súpera bol najlepším hráčom na ihrisku," uviedol kouč Enrique.
Minulý mesiac PSG zdolal Aston Villu a získal Superpohár UEFA, no potom prehral s Lens vo Francúzskom Superpohári a následne remizoval v prvých dvoch dueloch Ligue 1 na ihriskách v Rennes a Lille. V oboch ligových meraniach síl prehrávali v závere o dva góly, no zakaždým sa im podarilo vyrovnať.
Tím z kniežatstva, ktorý teraz trénuje bývalý brazílsky obranca Atlética Madrid Filipe Luís, dúfal, že pred zatvorením prestupového obdobia dosiahne veľký predaj do Premier League.
Znepokojilo ho však, keď hráč z USA Folarin Balogun v deň uzávierky odmietol prestup do Evertonu za 40 miliónov libier (asi 46 524 000 eur). To bolo tesne po tom, čo Monako odstúpilo od dohody o predaji Lamina Camaru do Chelsea.
Balogun zostal mimo hry pre zranenie a v tejto sezóne za svoj klub ešte nehral. Keď bude k dispozícii, pomôže tímu, sľúbil Luís. Senegalský stredopoliar Camara za hostí nastúpil.
Je to už druhá sezóna po sebe, v ktorej PSG prehralo doma s Monakom, pričom príchod z lavičky úradujúceho držiteľa Zlatej lopty Ousmana Dembélého a hrdinu finále majstrovstiev sveta Ferrana Torresa nestačil na záchranu domácich.
Španielovi bol v závere zápasu neuznaný gól pre ofsajd a potom previedol skvelý zákrok Lukáš Hradecký v nadstavenom čase druhého polčasu.
Zdroj: SITA.sk - PSG sa v novej sezóne naďalej trápi, v lige ešte nevyhralo. Monako otočilo zápas v Paríži – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pomalý štart Paríža Saint-Germain vo francúzskej Ligue 1 pokračuje aj naďalej, keď úradujúci šampióni Ligy majstrov viedli, no doma napokon prehrali s Monakom 1:2, ktoré je na čele tabuľky.
Kapitán Marquinhos poslal PSG do vedenia tesne po polhodine v Parku princov, kde tím Luisa Enriqueho hral pred vlastnými fanúšikmi prvýkrát v tejto sezóne.
Monako v druhom polčase otočilo vďaka Nazinhovi a Stanisovi Idumbovi. Víťazný gól "kniežat" padol v 72. minúte a kraľujú tak s plným počtom bodov celej súťaži.
Brankár súpera chytal fantasticky
PSG, ktoré pred začiatkom zápasu oznámilo, že Enrique podpísal predĺženie zmluvy do roku 2030, začne svoju snahu o zisk tretieho titulu v LM za sebou budúci týždeň doma so Slovanom Bratislava.
Stane sa tak po slabšom štarte v domácej lige, keď po troch dueloch majú na konte iba dva body – aktuálna strata na vedúce Monako je sedem bodov.
"Jednoznačne sme si zaslúžili vyhrať. To je môj názor. Videl som toto stretnutie a bol to typický súboj, v ktorom sme boli lepší ako súper a vytvorili sme si oveľa viac šancí, ale brankár súpera bol najlepším hráčom na ihrisku," uviedol kouč Enrique.
Bez výrazného predaja
Minulý mesiac PSG zdolal Aston Villu a získal Superpohár UEFA, no potom prehral s Lens vo Francúzskom Superpohári a následne remizoval v prvých dvoch dueloch Ligue 1 na ihriskách v Rennes a Lille. V oboch ligových meraniach síl prehrávali v závere o dva góly, no zakaždým sa im podarilo vyrovnať.
Tím z kniežatstva, ktorý teraz trénuje bývalý brazílsky obranca Atlética Madrid Filipe Luís, dúfal, že pred zatvorením prestupového obdobia dosiahne veľký predaj do Premier League.
Znepokojilo ho však, keď hráč z USA Folarin Balogun v deň uzávierky odmietol prestup do Evertonu za 40 miliónov libier (asi 46 524 000 eur). To bolo tesne po tom, čo Monako odstúpilo od dohody o predaji Lamina Camaru do Chelsea.
Neuznaný gól
Balogun zostal mimo hry pre zranenie a v tejto sezóne za svoj klub ešte nehral. Keď bude k dispozícii, pomôže tímu, sľúbil Luís. Senegalský stredopoliar Camara za hostí nastúpil.
Je to už druhá sezóna po sebe, v ktorej PSG prehralo doma s Monakom, pričom príchod z lavičky úradujúceho držiteľa Zlatej lopty Ousmana Dembélého a hrdinu finále majstrovstiev sveta Ferrana Torresa nestačil na záchranu domácich.
Španielovi bol v závere zápasu neuznaný gól pre ofsajd a potom previedol skvelý zákrok Lukáš Hradecký v nadstavenom čase druhého polčasu.
Zdroj: SITA.sk - PSG sa v novej sezóne naďalej trápi, v lige ešte nevyhralo. Monako otočilo zápas v Paríži – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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