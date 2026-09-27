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 24hod.sk    Šport

27. septembra 2026

Alcaraz na Laver Cupe odvrátil proti Fritzovi dva mečbaly a udržal tím Európy vo vedení


Tagy: Laver Cup v Londýne

V nedeľu má každé víťazstvo hodnotu troch bodov a tím, ktorý ich ako prvý 13, získa Laver Cup. Európania zatiaľ vedú 7:5. Španielsky tenista Carlos Alcaraz v sobotu v londýnskej O2 Aréne odvrátil ...



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aptopix_japan_open_tennis_97033 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - V nedeľu má každé víťazstvo hodnotu troch bodov a tím, ktorý ich ako prvý 13, získa Laver Cup. Európania zatiaľ vedú 7:5.


Španielsky tenista Carlos Alcaraz v sobotu v londýnskej O2 Aréne odvrátil dva mečbaly a zdolal Američana Taylora Fritza, čím pred záverečným dňom Laver Cupu zaistil pre tím Európy vedenie 7:5. V nedeľu Európania potrebujú dosiahnuť aspoň dve víťazstvá, aby súperom oplatili vlaňajšiu prehru zo San Francisca.

Tím sveta síce v sobotu najprv otočil nepriaznivý stav zo 1:3 na 5:3, ale Alcaraz v ťažkej situácii dokráčal k víťazstvu zvíťazil 6:3, 4:6, 13:11. Predtým Learner Tien zdolal Flavia Cobolliho a víťaz US Open Alexander Zverev prehral s Alexom De Minaurom. V štvorhre Zverev s Casperom Ruudom zdolali Alexandra Bublika s Brandonom Nakashimom 6:4, 7:6 (7).

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Alcaraz vlani na Laver Cupe podľahol Fritzovi, no teraz sa Američanovi revanšoval tesným víťazstvom po dramatickom priebehu. "Skvelý a náročný zápas. Samozrejme, že som myslel na vlaňajšok, keď sme v sobotu prehrali všetky zápasy,“ priznal španielsky tenista.

"Snažil som sa, aby sa situácia nezopakovala, takže som bol na začiatku nervózny, to nebudem klamať. Ale som skutočne šťastný, že som nakoniec vyhral," doplnil.

V nedeľu má každé víťazstvo hodnotu troch bodov a tím, ktorý ich ako prvý 13, získa Laver Cup.

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V štvorhre Cobolli s Čechom Jakubo Menšíkom vyzvú De Minaura s Fritzom a nasledovať budú tri dvojhry. V nich Zverev nastúpi proti Tienovi, Alcaraz proti De Minaurovi a ďalší Španiel Rafael Jódar proti Fritzovi.


Zdroj: SITA.sk - Alcaraz na Laver Cupe odvrátil proti Fritzovi dva mečbaly a udržal tím Európy vo vedení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Laver Cup v Londýne
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