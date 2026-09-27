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27. septembra 2026
Mali sme zlý vstup do zápasu, zhodla sa slovenská kabína po triumfe nad Moldavskom
Ivan Schranz: "Po prvom góle to z nás opadlo a náš výkon sa zlepšoval." Tri body do tabuľky sú najdôležitejším výsledkom sobotňajšieho vstupu slovenskej futbalovej reprezentácie do Ligy národov ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Ivan Schranz: "Po prvom góle to z nás opadlo a náš výkon sa zlepšoval."
Tri body do tabuľky sú najdôležitejším výsledkom sobotňajšieho vstupu slovenskej futbalovej reprezentácie do Ligy národov 2026/2027. Zverenci trénera Vladimíra Weisse na ihrisku v Prešove síce neboli dominantní počas celého duelu, napokon im však dva góly z prvého polčasu stačili na triumf nad výberom Moldavska. Ten je v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o viac ako sto priečok nižšie ako Slováci.
"Som rád, že sme potvrdili úlohu favorita. Mohlo to byť aj lepšie, ale začali sme zle, mali sme tam veľa strát. Po prvom góle sme sa upokojili. Boli tam veľmi dobré výkony, ale aj slabšie. Celkovo som s prístupom hráčov spokojný, rovnako tak so ziskom troch bodov. Hrali sme skoro v najsilnejšej zostave, mali sme na ihrisku skúsenosť. Vieme hrať aj lepšie," zhodnotil hlavný kouč Weiss ešte v prenose televízie Sport 1.
Na pravej strane obrany nasadil Ivana Schranza a ten strelil prvý gól slovenského družstva. Jeho hlavičku po rohu Tomáša Suslova usmernil do vlastnej bránky jeden zo súperov. "Bol to ťažký duel, prvýkrát som hral v reprezentácii pravého obrancu. Som rád, že ako tím sme zvládli vstup do Ligy národov. Po prvom góle to z nás opadlo a náš výkon sa zlepšoval. Snažil som sa čo najviac pomôcť tímu a plniť svoje úlohy," uviedol futbalista Slavie Praha.
Gólovú poistku pridal z pokutového kopu Ondrej Duda. "Vstup do duelu sme mali zlý a tréner nám to aj prízvukoval. Vďaka Bohu za gól po rohu aj druhý z penalty. V Košiciach nás teraz čaká dôležitý duel, máme povinnosť postúpiť. Teraz musíme zvládnuť súboj proti Kazachstanu, ktorý má mladý a behavý tím. Je to nepríjemný súper, ale kvalita je na našej strane. Musíme však mať lepší štart do duelu," prezradil rodák zo Sniny, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v Saudskej Arábii.
Na ľavom krídle "operoval" Lukáš Haraslín, ktorý hráva v rovnakej arabskej krajine. Obranu súpera v sobotu opakovane zamestnával svojou rýchlosťou aj technickými schopnosťami. "Som tam na to, aby som sa nebál chodiť do súbojov jeden proti jednému. Presne to odo mňa tréner očakáva. Musím správne vyhodnocovať situácie a vedieť, kedy to vziať na seba," ozrejmil podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Na Slovenskú futbalovú reprezentáciu počas aktuálneho asociačného termínu čakajú ešte tri stretnutia Ligy národov. Už v utorok 29. septembra v Košiciach vyzvú Kazachstan, nasledovať budú súboje na Faerských ostrovoch a v Moldavsku (2. a 6.10.).
Zdroj: SITA.sk - Mali sme zlý vstup do zápasu, zhodla sa slovenská kabína po triumfe nad Moldavskom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tri body do tabuľky sú najdôležitejším výsledkom sobotňajšieho vstupu slovenskej futbalovej reprezentácie do Ligy národov 2026/2027. Zverenci trénera Vladimíra Weisse na ihrisku v Prešove síce neboli dominantní počas celého duelu, napokon im však dva góly z prvého polčasu stačili na triumf nad výberom Moldavska. Ten je v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o viac ako sto priečok nižšie ako Slováci.
"Som rád, že sme potvrdili úlohu favorita. Mohlo to byť aj lepšie, ale začali sme zle, mali sme tam veľa strát. Po prvom góle sme sa upokojili. Boli tam veľmi dobré výkony, ale aj slabšie. Celkovo som s prístupom hráčov spokojný, rovnako tak so ziskom troch bodov. Hrali sme skoro v najsilnejšej zostave, mali sme na ihrisku skúsenosť. Vieme hrať aj lepšie," zhodnotil hlavný kouč Weiss ešte v prenose televízie Sport 1.
Na pravej strane obrany nasadil Ivana Schranza a ten strelil prvý gól slovenského družstva. Jeho hlavičku po rohu Tomáša Suslova usmernil do vlastnej bránky jeden zo súperov. "Bol to ťažký duel, prvýkrát som hral v reprezentácii pravého obrancu. Som rád, že ako tím sme zvládli vstup do Ligy národov. Po prvom góle to z nás opadlo a náš výkon sa zlepšoval. Snažil som sa čo najviac pomôcť tímu a plniť svoje úlohy," uviedol futbalista Slavie Praha.
Gólovú poistku pridal z pokutového kopu Ondrej Duda. "Vstup do duelu sme mali zlý a tréner nám to aj prízvukoval. Vďaka Bohu za gól po rohu aj druhý z penalty. V Košiciach nás teraz čaká dôležitý duel, máme povinnosť postúpiť. Teraz musíme zvládnuť súboj proti Kazachstanu, ktorý má mladý a behavý tím. Je to nepríjemný súper, ale kvalita je na našej strane. Musíme však mať lepší štart do duelu," prezradil rodák zo Sniny, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v Saudskej Arábii.
Na ľavom krídle "operoval" Lukáš Haraslín, ktorý hráva v rovnakej arabskej krajine. Obranu súpera v sobotu opakovane zamestnával svojou rýchlosťou aj technickými schopnosťami. "Som tam na to, aby som sa nebál chodiť do súbojov jeden proti jednému. Presne to odo mňa tréner očakáva. Musím správne vyhodnocovať situácie a vedieť, kedy to vziať na seba," ozrejmil podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Na Slovenskú futbalovú reprezentáciu počas aktuálneho asociačného termínu čakajú ešte tri stretnutia Ligy národov. Už v utorok 29. septembra v Košiciach vyzvú Kazachstan, nasledovať budú súboje na Faerských ostrovoch a v Moldavsku (2. a 6.10.).
Zdroj: SITA.sk - Mali sme zlý vstup do zápasu, zhodla sa slovenská kabína po triumfe nad Moldavskom © SITA Všetky práva vyhradené.
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