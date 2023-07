Alcaraz zosadil Djokoviča z wimbledonského trónu, Srb prehral na centrálnom dvorci po 10 rokoch (video)

aktualizované 17. júla, 10:44



Prevratný druhý set

Djokovičov boj nestačil

Markantný vekový rozdiel

17.7.2023 (SITA.sk) -Španielsky tenista Carlos Alcaraz triumfoval na treťom grandslamovom turnaji sezóny v londýnskom Wimbledone. V nedeľňajšom finále dvojhry mužov proti Srbovi Novakovi Djokovičovi sa dokázal otriasť z nevydareného začiatku a šampióna ostatných štyroch edícií napokon zdolal po päťsetovej dráme 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4.Alcaraz sa stal tretím najmladším mužským šampiónom na podujatí v All England Clube v tzv. open ére, ktorá sa začala v roku 1968. Mladší ako on boli len Boris Becker a Björn Borg."Nepoddal som sa a nevzdal som sa za žiadneho stavu," vyhlásil 20-ročný Alcaraz, ktorý v tajbrejku druhého setu odvrátil Djokovičov setbal. "Ak by som ten set prehral, pravdepodobne by som túto trofej nezískal. Zrejme by som nakoniec prehral v troch setoch," poznamenal Alcaraz.Namiesto Djokovičovho náskoku 2:0 na sety bolo po dvoch hodinách 1:1 a začal sa nezabudnuteľný boj. Hneď v ďalšom sete Alcaraz "vyškolil" vykoľajeného Djokoviča a "naklonil misky váh" na svoju stranu.Skúsený 36-ročný Srb však vo štvrtom dejstve našiel správny rytmus a vynútil si rozhodujúci piaty set. Do nedele prehral vo Wimbledone z jedenástich setov číslo päť iba jediný."Mrzí ma, že som mal svoje šance, ktoré som mohol využiť lepšie. Predovšetkým tajbrejk druhého setu. Treba však Carlosovi poďakovať, že bojoval a predviedol neuveriteľné obranné schopnosti. Vychádzali mu údery, vďaka ktorým sa v piatom sete dostal k brejku. Dnes bol bezpochyby zaslúženým víťazom," vyhlásil Djokovič.Vekový rozdiel medzi Alcarazom a Djokovičom, ktorý si počas odovzdávania trofeje utieral slzy, bol väčší než v akomkoľvek finále mužského grandslamového turnaja od roku 1974.Djokovič prehral vo Wimbledone na centrálnom dvorci po desiatich rokoch. "Zdolať Novaka v najlepšej forme a v tejto fáze vojde do histórie. Pre mňa je úžasné, že som ten, kto nad ním zvíťazil po desiatich rokoch bez prehry na tomto kurte," skonštatoval Alcaraz, ktorý získal svoj druhý grandslamový titul po minuloročnom US Open. Djokovič zostáva rekordérom v počte grandslamových titulov, keďže na konte ich má 23.