Tour de France 2023 (15. etapa): Sagan opísal pád, Pogačar stále nevyzliekol Vingegaarda (video)

????‍♂️ Wout Poels, once called a super domestique, can now add Tour de France Stage winner to his name. Another breakaway that stayed away, and another battle between GC P1 and P2.

We're ready for the rest day, but for now enjoy the ???????? highlights of stage 15#TDF2023 pic.twitter.com/Md3JyPI8hb



— Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2023

17.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies má za sebou druhý týždeň na 110. ročníku pretekov Tour de France , do cieľa nedeľňajšej horskej 15. etapy prišiel v limite na 137. priečke so stratou 34:37 min na víťazného Wouta Poelsa (Bahrain-Victorious).Holanďan po úspešnom samostatnom úniku na záverečnom stúpaní triumfoval v etape s dĺžkou 179 km o 2:08 min pred Belgičanom Woutom van Aertom (Jumbo-Visma) a o tri minúty pred Saganovým kolegom Mathieuom Burgaudeauom.Na čele celkovej klasifikácie zostal Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) o 10 sekúnd pred Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Team Emirates), tretí Španiel Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) stráca na lídra už 5:21 min. Saganovi patrí 133. pozícia s mankom 4:02:07 h na lídra.V bodovacej súťaži o zelený dres sa Slovák nachádza na 52. poste so ziskom 31 bodov, vedie Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s 323 bodmi.Trojnásobný majster sveta zo Slovenska bez problémov stihol prísť do cieľa včas. "Limit bol nakoniec až 44 minút, aj keď najskôr vypočítali 36 minút. Neviem, kde sa stala chyba. Mohli sme ísť aj pomalšie," uviedol 33-ročný Žilinčan vo videu na facebooku RTVS Šport. Zaplietol sa v nej do hromadného pádu."Padli predo mnou a potom do mňa narazili zozadu, ale nič vážne sa mi nestalo. Musel som si len nahodiť spadnutú reťaz a potom som sa vrátil do pelotónu, ktorý na chvíľu zastavil. Bez problémov som ho dobehol. Je lepšie prísť skôr ako neskôr," dodal osemnásobný slovenský šampión.Obsahuje stúpanie druhej kategórie s dĺžkou 2,5 km a priemerným sklonom 9,4 percenta.