ALD Automotive a LeasePlan predstavujú novú globálnu značku mobility

ALD Automotive | LeasePlan

16.10.2023 (SITA.sk) -Spojením vzájomne sa dopĺňajúcich schopností a odborných znalostí sa spoločnosti naskytla príležitosť zmeniť víziu o mobilite v budúcnosti k lepšiemu. Nová značka napĺňa tento spoločný cieľ tým, že definuje jedinečné postavenie spoločnosti na trhu a zdôrazňuje, čím sa odlišuje a akú hodnotu prináša zákazníkom vo všetkých segmentoch. Naším záväzkom je zlepšenie plynulosti života pomocou riešení, ktoré budú jednoduchšie, inteligentnejšie a udržateľné.Zlúčená skupina Ayvens má predpoklady stať sa popredným globálnym hráčom v oblasti udržateľnej mobility. S najväčšou flotilou elektromobilov viacerých značiek z celkového počtu 3,4 milióna vozidiel spravovaných po celom svete má spoločnosť za cieľ byť lídrom na ceste k nulovým čistým emisiám a ďalej formovať digitálnu transformáciu odvetvia.Nová jednotná značka vytvára silnú identitu pre dvoch vysoko renomovaných hráčov v odvetví prostredníctvom:Ayvens je zapamätateľný, jednoduchý, ale zároveň aj štatutárny názov, ktorý naznačuje smerovanie k pokroku. Sprevádza ho symbol, ktorý predstavuje odkaz spoločností spájajúcich sa ako jeden tím, pracujúcich na spoločnom cieli, so silným, stabilným základom a plynulým rastom, znázorňujúc progres a dynamiku.Tento názov je pevne zakotvený u celosvetovo uznávaného väčšinového akcionára, spoločnosti Societe Generale.Vizuálna identita vyjadruje energiu prostredníctvom priateľského, moderného písma spolu so živými, jedinečnými farbami inšpirovanými prírodným prostredím vytvorenými tak, aby vynikli na trhu.Radostná a dynamická ikonografia zachytáva podstatu mobility a prezentuje ju prostredníctvom krásnych momentov, ktoré sú zároveň súčasťou každodenného života.Slogan "Better with every move" vystihuje hlavné poslanie spoločnosti, ktorým je poskytovať udržateľnejšiu mobilitu prostredníctvom neustáleho pokroku pre zákazníkov, firmy ako aj planétu.ALD Automotive | LeasePlan poverili svetovú dizajnérsku agentúru Dragon Rouge vytvorením značky, ktorá by povýšila postavenie doterajších spoločností v odvetví nad rámec lízingu a stala sa tak novým lídrom v oblasti lepšej a udržateľnej mobility.V priebehu roka 2024 ožije nová značka v 44 krajinách, v ktorých je spoločnosť ALD Automotive | LeasePlan prítomná, čo predstavuje najväčšie priame geografické pokrytie v odvetví. Používať ju budú všetky segmenty klientov (korporácie, malé a stredné spoločnosti, profesionálov a súkromné osoby) a viditeľná bude vo všetkých komunikačných kanáloch a kontaktných bodoch, najmä v rastúcom digitálnom ekosystéme spoločnosti. Na Slovensku sa očakáva jej spustenie v druhom kvartáli 2024."Každý deň je príležitosťou na lepší pohyb a úlohu pri tom zohráva každý z nás. Spojením síl je naša spoločnosť vďaka svojej veľkosti, pokrytiu, odborným znalostiam v oblasti služieb a záväzku k inováciám pripravená viesť cestu k rozsiahlemu zavádzaniu udržateľnej mobility,” potvrdil Tim Albertsen, výkonný riaditeľ spoločnosti Ayvens, predtým ALD Automotive | LeasePlan. "Ako významný hráč v sektore mobility využijeme svoju vedúcu pozíciu na formovanie budúcnosti mobility a dosiahnutie dokonalosti. Táto nová podoba značky nielenže umožní našim 15 700 zamestnancom zdieľať novú spoločnú identitu, ale odráža aj to, ako sa meníme, aby sme sprevádzali potreby našich zákazníkov v oblasti väčšieho výberu, slobody a hodnoty, a pomôže nám zvýšiť povedomie trhu i klientov, ako aj prilákať tie najlepšie talenty na celom svete.”Objavte našu novú webstránku a video s odhalením značky: ayvens.com ALD Automotive | LeasePlan je popredným globálnym hráčom v sektore udržateľnej mobility, ktorý poskytuje komplexné služby v oblasti lízingu, flexibilné predplatené služby, služby správy vozového parku a riešenia multi-mobility pre klientelu zloženú z veľkých spoločností, malých a stredných spoločnosti, živnostníkov a súkromných osôb. S najširším pokrytím v 44 krajinách prostredníctvom priameho zastúpenia využíva ALD Automotive | LeasePlan svoje jedinečné postavenie na vedenie odvetvia na ceste k dosiahnutiu nulových emisií a ďalšiemu formovaniu digitálnej transformácie prostredníctvom inovácií a služieb podporujúcich technológie, ktoré umožňujú rozsiahle zavádzanie udržateľnej mobility.Spoločnosť ALD Automotive | LeasePlan s 15 700 zamestnancami na celom svete spravuje 3,4 milióna vozidiel (údaj z júna 2023). Spoločnosť je kótovaná v oddelení A burzy Euronext v Paríži (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD).Informačný servis