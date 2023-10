Ruská Čiernomorská flotila zvýšila počet svojich plavidiel, hrozba raketových útokov je vysoká

16.10.2023 (SITA.sk) - Rusko pridalo do svojej Čiernomorskej flotily ďalšie dve plavidlá, ktoré sú schopné odpaľovať rakety. Uviedli to v pondelok na komunikačnej platforme Telegram ukrajinské vojenské úrady na juhu krajiny.Ukrajinskí predstavitelia preto upozornili, že hrozba ruských raketových útokov je veľmi vysoká. Obyvateľov vyzvali, aby venovali pozornosť varovaniam a v prípade potreby, aby išli do úkrytov. Informuje o tom web Kyiv Independent.