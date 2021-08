Alena Kánová získala striebro, Slovensko má už tretiu medailu z paralympiády v Tokiu

Slovenská reprezentantka v parastolnom tenise Alena Kánová získala striebornú medailu na paralympijských hrách v japonskom Tokiu. V kategórii TT3 prehrala až vo finále s favorizovanou čínskou obhajkyňou titulu Süe Ťüan 0:3 (-2, -6, -9). Zápas trval 25 minút. Bronz si vybojovali dve Kórejčanky Lee a Joon. Práve s Lee Mi-gyu si Kánová poradila v sobotňajšom semifinále 3:1 (7, 10, -2, 9) a získala istotu striebornej medaily.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2021 (Webnoviny.sk) -Alena Kánová si na svoje konto pripísala už piaty cenný kov z PH. Zlato brala už pred 21 rokmi v Sydney 2000, o štyri roky neskôr v Aténach získala bronz. Vo finále si zahrala aj v Pekingu 2008 a bolo z toho striebro, v Londýne 2012 opäť získala bronz."Toto by mi ani vo sne nenapadlo. Myslela by som si, že už budem mať dávno po turnaji. Navyše aj začiatok turnaja bol zlý, ale potom som sa naštartovala. Forma mi gradovala a som rada, že som sa dostala až do boja o zlato," povedala 41-ročná Liptáčka ešte po postupe do finále, cituje ju web paralympic.sk."Medaila - to je paráda. V Riu sa mi nepodarila, ale konečne ju môžem doniesť domov. Mužovi aj deťom. Staršia Ninka to vníma, bude mať sedem rokov budúci týždeň. Mám pre ňu darček. Anička je malá, má tri. Tá je len nešťastná a pýta sa, kde je mama a kedy príde,“ dodala Kánová.