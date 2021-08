Slováci budú doma pod tlakom, verí bieloruský tréner

Nedeľňajší súboj Slovensko - Bielorusko (17.30 h) na hokejovej kvalifikácii v Bratislave dá odpoveď na otázku, kto z týchto dvoch tímov postúpi na zimné olympijské hry do Pekingu. Slováci majú všetko vo svojich rukách.

So šiestimi bodmi a skóre 7:2 sú lídrami bratislavského turnaja a na definitívu potrebujú získať bod proti Bielorusom. Ak by predtým Poliaci zdolali v riadnom hracom čase Rakúšanov (13.30), slovenskému tímu by na zisk olympijskej miestenky stačila aj prehra o tri góly.

Zápas leta

Vzájomné zápasy

Kanadský tréner Bielorusov

Slováci už zvíťazili

29.8.2021 (Webnoviny.sk) -"Je to pre nás zápas tohto leta. Dva slovanské národy vedené kanadskými trénermi sa budú pokúšať nájsť cestu do Pekingu. Vzhľadom na situáciu v tabuľke potrebujeme víťazstvo nad Slovákmi v riadnom hracom čase," napísali Bielorusi na webe svojej hokejovej federácie."Osud to zariadil tak, že vzájomný súboj môže výrazne zasiahnuť do histórie oboch týchto hokejových krajín. Pripomíname, že do roku 2021 museli Slováci bojovať v kvalifikácii o miestenku na ZOH iba dvakrát. V roku 1993 v Sheffielde o Lillehammer 1994 a v roku 1997 v Oberhausene o Nagano 1998. Oba tieto pokusy boli úspešné," doplnili Bielorusi.Slováci a Bielorusi sú z pohľadu vzájomných zápasov starí - známi. Oba tímy sa dosiaľ stretli v 36 zápasoch. Bielorusi sa tešili z víťazstva 13-krát, Slováci 22-krát, jeden zápas sa skončil remízou. Na góly je to 104:72 pre Slovensko."Na majstrovstvách sveta sme z 11 zápasov vyhrali proti Slovákom len tri, ale zatiaľ posledné víťazstvo si pamätáme veľmi dobre. V roku 2016 v ruskom Petrohrade sme po dvoch tretinách prehrávali so Slovákmi 0:2, ale gólmi Gotovca, Gavrusa, Stepanova a Lingleta sme otočili na 4:2," pripomenulo vedenie bieloruského hokeja.Kanadský tréner Bielorusov Craig Woodcroft zvolil na sobotu voľnejší program po piatkovom triumfe nad Rakúšanmi (5:2)."Po dvoch zápasoch boli viacerí hráči už poriadne unavení, preto sme im dopriali výdych - strečing, loptové hry, ľadový kúpeľ, posilňovňa, bicykel," cituje Woodcrofta web hockey.by.Na adresu Slovákov 51-ročný Kanaďan skonštatoval: "Nie všetci ich hráči majú skúsenosti z NHL, ale väčšina z nich hrá dôležitú úlohu vo svojich tímoch v kvalitných európskych ligách. Majú talentované mužstvo a objektívne ich kvalita je vyššia ako tá naša, čoho dôkazom je aj rebríček IIHF. O všetkom však rozhodne jediný zápas a stať sa môže čokoľvek. Sme pripravení vydať zo seba maximum. Chceme preniesť svoj najlepší hokej z piatka aj do tejto najdôležitejšej časti kvalifikačného turnaja."Na tohtoročných majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige sa oba tímy stretli už na úvod turnaja a Slováci po rýchlom vedení 3:0 zvíťazili 5:2."Toto bude úplne iný zápas v nových podmienkach. Len maximálny výkon nám zaručí možný úspech. V tomto smere sa spolieham na skúsených a najkvalitnejších hráčov, že ukážu ostatným cestu. A pokúsime sa vyťažiť aj z toho, že Slováci budú doma pod tlakom. Na nás pred zápasom nikto nestaví, o to viac budeme motivovaní," dodal Woodcroft.