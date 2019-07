Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 1. júla (TASR) – Alergie sú štvrtým najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením na svete. Upozornila na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Extrémne silná forma alergickej reakcie človeka na určitý alergén, čiže anafylaktický šok, si vyžaduje okamžitú pomoc." priblížila pre TASR imunoalergiologička z bratislavského Pneumo-Alergo Centra Adriana Kondrlíková.V prípade, že sa človeku pomoc včas nedostane, môže sa to skončiť aj smrťou. Ide o náhly alergický šok sprevádzaný poruchami krvného obehu alebo dýchania, opuchom kože či zrýchleným srdcovým rytmom. Šok podľa lekárky najčastejšie nastáva po požití liekov, bodnutí blanokrídlym hmyzom, konzumácii potravín alebo po extrémnej fyzickej námahe." zdôraznila.uviedla imunoalergiologička. Zdôraznila, že hlavným cieľom prvej pomoci je zachovanie základných životných funkcií, a to dýchania a krvného obehu. Najdôležitejšie je podľa jej slov v prípade takejto situácie okamžite privolať pomoc a následne postihnutého položiť do protišokovej polohy so zdvihnutými dolnými končatinami nad úrovňou hlavy.povedala. Pri dusení sa je dôležité podať inhalačný prípravok na rozšírenie dýchacích ciest. Následne je nutné podať jednu až dve tablety antihistaminík." uzatvorila Kondrlíková.