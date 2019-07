Na Detskú Univerzitu Komenského sa zapísalo 340 detí

Na snímke zľava rektor Univerzity Komenského Marek Števček, riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura, CEO MiddleCap Group Matej Majerčák, marketingová riaditeľka MiddleCap Partners Katarína Brašeňová a dramaturgička Divadla Aréna Saša Sarvašová počas tlačovej konferencie k otvoreniu 17. ročníka Detskej Univerzity Komenského v Bratislave 1. júla 2019. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 1. júla (TASR) – Na Detskú Univerzitu Komenského (DUK) sa v 17. ročníku zapísalo 340 študentov vo veku 9 až 14 rokov. Ďalší záujemcovia sa môžu prihlásiť na online formu štúdia, v ktorej sú kapacity neobmedzené. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali organizátori projektu z Univerzity Komenského a Divadla Aréna.Po slávnostnej imatrikulácii, ktorá sa uskutoční v stredu (3. 7.), otvorí cyklus prednášok rektor Univerzity Komenského Marek Števček. Ako povedal, bude to jeho premiéra v tomto projekte, takže cíti istý záväzok a prirodzenú trému. „poznamenal. Vo svojej prednáške s názvom Prečo si (ne)môžeme kúpiť mobil? chce deťom vysvetliť základné právne pojmy a využitie práva v praxi.opísal svoje skúsenosti produkčný DUK Kamil Pončák. Deti sa podľa neho do projektu vracajú opakovane a okrem vedomostí si odnášajú aj priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky. Prednášky sa konajú v priestoroch Divadle Aréna.Po deviaty raz majú záujemcovia možnosť absolvovať DUK aj elektronickou formou. Online štúdium je bezplatné a prihlasovanie je otvorené až do 31. júla 2019.Študentov DUK 2019 čaká v 17. ročníku deväť prednášok napríklad na témy Prečo sa bojíme?, Prečo je stres zlý aj pre baktérie? alebo Prečo je umenie dôležité pre život? Program doplnia workshopy a sprievodné podujatia, v rámci ktorých deti navštívia Národnú banku Slovenska či absolvujú Parlamentnú hodinu otázok s poslancami Národnej rady SR.DUK doteraz ukončilo 5400 študentov a 2529 detí online formou, vrátane študentov zo sociálne slabších rodín a detských domovov.