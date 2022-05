Alex Molčan si v Lyone poradil s Coriom, zabojuje o svoje tretie finále na okruhu ATP

Nečakal ľahký zápas

Osobné maximum v rebríčku

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenského tenistu Alexa Molčana delí už len jedno víťazstvo od účasti v treťom finále dvojhry mužov na hlavnom okruhu ATP. Dvadsaťštyriročný prešovský rodák sa vo francúzskom Lyone prebojoval už do semifinále, vo štvrtkovom štvrťfinále totiž zdolal Argentínčana Federica Coriu za 89 minút 6:3, 6:2.V piatok bude o finále bojovať proti štvorke "pavúka" Austrálčanovi Alexovi de Minaurom, ktorý vo štvrtok postúpil cez nenasadeného Japonca Josukeho Watanukiho.Molčan síce v prvom sete štvrtkového súboja proti Coriovi prišiel o svoje prvé dve podania, no súpera brejkol pri jeho úvodných troch servisoch a za 53 minút triumfoval 6:3. V druhom sete si už slovenský tenista podanie postrážil a Argentínčana brejkol dvakrát, na postup do semifinále využil druhý mečbal."Vedel som, že ma nečaká ľahký zápas. Som rád, že Federica som teraz zdolal, pretože v minulom roku som mu dvakrát podľahol. Rozhodujúce bolo, že sa mi podarilo vnútiť mu svoju hru, počas celého stretnutia som sa koncentroval," hovoril Molčan v rozhovore priamo na kurte. Pred doplnenie, Coria zdolal Molčana v roku 2021 na challengeroch v Prostějove a Oeirase.Zverenec trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka je v tohtotýždňovom vydaní rebríčka ATP na 47. priečke, no po aktuálnom týždni poskočí minimálne na 41. pozíciu, čo bude jeho nové osobné maximum.V kariére sa do finále turnaja ATP dostal zatiaľ dvakrát, no v srbskom Belehrade 2021 aj marockom Marrákeši 2022 mu záverečný súboj nevyšiel. V oboch prípadoch to bolo na antuke a na rovnakom povrchu je teraz v semifinále. Turnaj v Lyone je pre Molčana generálkou na druhý grandslamový turnaj sezóny Roland Garros v Paríži, ktorý sa začne v nedeľu.