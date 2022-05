Na atletický míting P-T-S príde svetová rekordérka, do Šamorína sa vráti bývalá ikonická disciplína

Podujatie sa drží vysoko

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vrcholom 57. ročníka medzinárodného atletického mítingu P-T-S v komplexe x-bionic sphere v Šamoríne naplánovaného na štvrtok 9. júna by mal byť útok 24-ročnej Etiópčanky Gudaf Tsegayovej na osobný rekord na 5000 m. Halová majsterka sveta 2022 a halová svetová rekordérka na 1500 m podľa organizátorov môže atakovať piaty najlepší čas histórie, ktorým je jej osobné maximum 14:13,32 min.“Mala by byť hviezdou nášho mítingu. Jej účasť bude zaujímavá nielen pre nás, ale aj pre divákov a fanúšikov atletiky. Počuli sme, že Tsegayová chce každý štart v tomto roku premeniť na víťazstvo. Je to výzva a boli by sme radi, keby to vyšlo a uvidíme rýchlu päťku. K dispozícii bude mať aj ďalšie krajanky,” povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii viceprezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) aj organizačného výboru podujatia Ladislav Asványi.Míting P-T-S bude mať rovnako ako vlani strieborný štatút seriálu World Athletics Continental Tour. "Už sme vo vysokom štádiu príprav. Je pravda, že sme uvažovali o zmene dejiska, keďže v šamorínskom dejisku sa budú po P-T-S konať futbalové zápasy, no napokon sme našli riešenie. Opäť chceme pripraviť kvalitné podujatie a zároveň primeranú konkurenciu pre našich atlétov. Náš míting sa v konkurencii svetových podujatí drží vysoko. V období pandémie to v roku 2020 pri menšom počte mítingov bola dokonca 18. priečka, väčšinou sa však pohybujeme okolo 50. miesta v bodovom hodnotení približne 1300 atletických podujatí. Radi by sme si udržali úroveň i postavenie v rebríčku,” informoval prezident SAZ a organizačného výboru pretekov Peter Korčok, cituje ho web atletika.sk.V programe mítingu je 15 hlavných disciplín, z toho 7 mužských a 8 ženských. Pripravený bude nielen hlavný aj národný program, v Šamoríne sa vo štvrtok 9.6. uskutoční aj celoslovenské finále Detskej atletiky a Štafetový pohár SAZ pre všetky vekové kategórie. Prvýkrát v histórii bude míting počas dvoch dní. Súťaž v kladive žien sa z technických príčin uskutoční o deň skôr 8. júna v Trnave."Po prvý raz po obnovení péteesky sa bude v Šamoríne skákať mužská žŕdka, ktorá bola za čias mítingu na bratislavských Pasienkoch vďaka svetovým rekordom Sergeja Bubku ikonickou disciplínou podujatia. Diaľka žien bude opäť Memoriálom Evy Šuranovej, pričom v tomto roku bude mať špeciálnu príchuť, keďže uplynie polstoročie od zisku bronzu na olympijských hrách v Mníchove 1972," doplnil Korčok podľa webu SAZ.Organizátori podujatia vyberali disciplíny tak, aby mala slovenská atletická špička v kvalitnej zahraničnej konkurencii šancu získať dôležité body do svetového rebríčka, ktorý je jednou z možností, ako sa kvalifikovať na vrcholy leta – júlové majstrovstvá sveta v americkom v Eugene a augustové majstrovstvá Európy v nemeckom Mníchove. Štartovať budú šprintéri Ján Volko, Viktória Forster, prekážkarka Stanislava Škvarková, štvorstovkári Šimon Bujna a Oliver Murcko. Na na 400 m prek sa predstavia Emma Zapletalová, Daniela Ledecká či Martin Kučera.